"Takım olarak paylaşım çok güzeldi"
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"TAKIM OLARAK PAYLAŞIM ÇOK GÜZELDİ"

"Takım olarak paylaşım çok güzeldi"

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca iyi savunmanın kendilerine kolay bir galibiyet getirdiğini aktardı.

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Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Ufuk Sarıca iyi savunmanın kendilerine kolay bir galibiyet getirdiğini aktardı.

Sarıca, maç boyunca aynı tempoyu tutturmanın kolay olmadığını dile getirerek, "Müthiş tempomuz ve iyi savunmamız bize kolay bir galibiyet getirdi. Bütün maç boyunca atışlarda isabet bulmak kolay değil. Takım olarak paylaşım çok güzeldi. Güzel bir galibiyet aldık. Ligin sonuna yaklaştıkça her maçın önemi artıyor. Ciddiye alıp, kazandığımız için oyuncularımı da tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı basketbolcu Sertaç Şanlı da maçın başında yakaladıkları ritmi ikinci yarıda kaybettiklerini anlatarak "Son çeyrekte yeniden toparlanarak sertliği ortaya koyduk ve kazandık." diye konuştu.

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