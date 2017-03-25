"Maçın başında açılan farkı eritmekte zorlandık"
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"MAÇIN BAŞINDA AÇILAN FARKI ERİTMEKTE ZORLANDIK"

"Maçın başında açılan farkı eritmekte zorlandık"

Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, maçın başında açılan farkı eritmekte zorlandıklarını söyledi.

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Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş Sompo Japan'a 84-67 mağlup olan Demir İnşaat Büyükçekmece'nin başantrenörü Özhan Çıvgın, maçın başında açılan farkı eritmekte zorlandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Çıvgın, maçın başında rakibe çok sayı avantajı verdiklerini belirterek, "Maçın başında açılan farkı eritmekte zorlandık. Hep geriden geldik. Ceza basketleri yedik. Bir ara toparlar gibi olduk ama sonra tekrar dağıldık. Bundan sonraki maçlar önemli. Onlara konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.

Demir İnşaat Büyükçekmece'nin oyuncusu Tayfun Erülkü de üçüncü periyoda sert başladıklarını ancak maçın başında açılan farkı kapatmakta zorlandıklarını kaydetti.

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