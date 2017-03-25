"GALATASARAYLILARIN NEDEN OY VERMEDİĞİNİ BİR DÜŞÜNSÜN"

Geleneksel olarak düzenlenen Milliyet Yılın Sporcu Ödülleri’nde yılın takımı olarak Beşiktaş’ın seçilmesine attığı tweet ile göndermede bulunan Galatasaray Odeabank Antrenörü Ergin Ataman’a Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır’dan cevap geldi.

Bayındır, “Ataman, Muslera’ya oy veren Galatasaraylılar bana neden oy vermedi diye bir düşünsün.” dedi.

TRT Kent Radyo İstanbul'da yayınlanan "Eray Ergün ile Spor Kulübü" programına telefon bağlantısıyla katılan Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, Ataman'ın "Milliyet Spor Ödülleri yılın takımı kategorisinde Dünya Şampiyonu Eczacıbaşı Voleybol Takımı, Euroleague finalisti Fenerbahçe Basketbol Takımı ve Eurocup Şampiyonu Galatasaray Odeabank Takımı'nı geride bırakarak, bu ödüle layık görülen Türkiye Ligi Şampiyonu Beşiktaş Futbol Takımı'nı tebrik ederim” paylaşımına yanıt verdi.

Bayındır, şunları söyledi:

"Sayın Ataman’ın görüşlerine saygı duyuyorum. Kinayesini de sempatiyle karşılıyorum. Şunu da hatırlatmak da fayda var. Yılın futbolcusu adayları içinde Muslera vardı. Muslera olağanüstü bir oyla birinci seçildi. Oy veren Galatasaraylılar, Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, Başakşehirliler var. Ergin Ataman da listedeydi ama aynı Galatasaraylılar sayın Ergin Ataman’a ve Galatasaray Basketbol Takımı’na oy vermemişler. Sayın Ataman kinaye yaparken buna da bir baksın, bunu da bir düşünsün. Niye Muslera’ya oy veren Galatasaraylılar aynı sayfada yan yana duran Ergin Ataman’a ve de Galatasaray takımına oy vermemişler."

Kırk kişilik çok seçkin bir jüri. Aklınıza kim gelirse var o jüride. Olimpiyat komitesinin başkanvekili, gazete ve televizyonların spor müdürleri, Atilla Gökçe ve Şansal Büyüka gibi saygın köşe yazarları, eski genel müdürler ve bakanlar var. Onların oylarının yüzde 65’ini, okurların oylarının da yüzde 35’ini alıyoruz. Sayın Ergin Ataman, Muslera’nın çok büyük bir oy farkıyla birinci seçildiği yerde Galatasaraylıların kendisine ve takımına neden oy vermediğini bir düşünsün."