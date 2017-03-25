AVRUPA ELEMELERİNDE GÜNÜN SONUÇLARI

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 5. haftasına, 3 grupta oynanan 5 maçla devam edildi.

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerde A, B ve H gruplarında 5 karşılaşma oynandı.

H Grubu'nda Bosna Hersek, konuk ettiği Cebelitarık'ı 5-0 yendi. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 4. ve 43. dakikalarda Vedad Ibisevic, 52. dakikada Osmanlısporlu Avdija Vrsajevic, 56. dakikada Medipol Başakşehir'de forma giyen Edin Visca ve 90 4. dakikada Ermin Bicakcic kaydetti.

Visca'nın ikinci golün asistini yaptığı müsabakada, Atiker Konyaspor'da top koşturan Riad Bajic de 75. dakika Vrsajevic'in yerine oyuna dahil oldu.

Gruplarda oynanan 5 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

İsveç-Belarus: 4-0

B Grubu:

Andorra-Faroe Adaları: 0-0

İsviçre-Letonya: 1-0

H Grubu:

Bosna Hersek-Cebelitarık: 5-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Estonya: 0-0