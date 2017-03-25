A Milliler ilk antrenmanını yaptı
﻿
Site İçi Arama
﻿

A MİLLİLER İLK ANTRENMANINI YAPTI

A Milliler ilk antrenmanını yaptı

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel maç öncesi kampa girdiği Eskişehir'de ilk idmanını yaptı.

206 Okunma

A Milli Futbol Takımı, Moldova ile 27 Mart Pazartesi günü oynayacağı özel maç öncesi kampa girdiği Eskişehir'de ilk idmanını yaptı.

Ay-yıldızlı ekibi, ilk çalışmasını gerçekleştireceği Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli karşıladı.

Denizli, futbolcularla tek tek selamlaştıktan sonra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile odasında kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra Denizli, Terim'e antrenmanın yapılacağı sahaya kadar eşlik etti.

Terim yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, iki grup halinde top kapma oyunundan sonra sınırlı alanda çift kale taktik çalışma yaptı.

İdmanda, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün yapılan Finlandiya maçında forma giyen futbolculardan Cenk Tosun, Olcay Şahan, İsmail Köybaşı ve Yunus Mallı'ya yenilenme programı uygulandı. Arda Turan, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve Emre Mor ise oteldeki salonda çalıştı.

A Milli Futbol Takımı, yarın Yeni Eskişehir Stadı'nda gerçekleştireceği idmanla Moldova maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ETİKETLER
Ankaralı sporcu trafik kazası geçirdi
Gökmen Barış'ın acı günü
Adliyespor 1 - Maltepespor 1
Ankaragücü maç saatini bekliyor
Hacettepe'de moraller yerinde
İşte Adliyespor - Maltepespor maçında ilk 11'ler
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿