FENERBAHÇE'DEN 28 SAYI FARK!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Mersin Basketbol'u 92-64 yendi.
Bu sonuçla ligde üst üste 4., toplamda da 18. galibiyetini elde eden sarı laciverliler, puanını da 40'a yükseltti.
Fenerbahçe: 92 - Mersin Basketbol: 64
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Aydın Karaçam, Sertan Kırklar, Yaşam İssi
Fenerbahçe: Pelin Derya Bilgiç 7, Quigley 20, Parker 12, Levander 15, Verameyenka 13, Birsel Vardarlı Demirmen 3, Tuğçe Canıtez 6, Esra Ural 3, Ayşe Cora 10, Melisa Korkmaz 1, Melis Gülcan, Merve Arı 2
Mersin Basketbol: Melis Talay 3, Moss 2, Jovanovic 20, Brunson 13, Snow 6, Emel Ecem Güler 2, Funda Bali, Rana Derin 4, Emel Türkyılmaz 4, Ferda Yıldız 6, Aysun Yararbaş 4
1. Periyot: 31-10
Devre: 52-22
3. Periyot: 71-41