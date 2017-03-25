Moldova milli takımı Eskişehir'de
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MOLDOVA MİLLİ TAKIMI ESKİŞEHİR'DE

Moldova milli takımı Eskişehir'de

 Moldova A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Pazartesi günü Türkiye ile yapacağı özel maç için Eskişehir'e geldi.

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 Moldova A Milli Futbol Takımı, 27 Mart Pazartesi günü Türkiye ile yapacağı özel maç için Eskişehir'e geldi.

Moldova kafilesi, Avusturya'nın başkenti Viyana'dan hareket eden özel uçakla Hasan Polatkan Havalimanı'na ulaştı.

Milli takım kafilesi, güvenlik önlemleri altında kamp yapacağı otele yerleşti.

Teknik direktörlüğünü Igor Dobrovolski'nin yaptığı Moldova A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleciler: Stanislav Namașco (Levadiakos), Alexei Koșelev (Sheriff Tiraspol), Serghei Pașcenco (Zaria Balti)

Savunma: Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir), Victor Golovatenco (Zaria Balti), Ion Jardan (Sheriff Tiraspol), Veaceslav Posmac (Dacia Chișinau), Petru Racu (Milsami Orhei), Catalin Carp (FC Ufa), Vadim Bolohan (Milsami Orhei), Maxim Potirniche (Sheriff Tiraspol)

Orta saha: Eugeniu Cebotaru (Sibir), Andrei Cojocari (Milsami Orhei), Alexandru Dedov (Milsami Orhei), Maxim Mihaliov (Zaria Balti), Vladislav Ivanov (Dinamo-Auto Tiraspol), Alexandru Gatcan (FC Rostov), Gheorghe Andronic (Milsami Orhei), Alexandru Antoniuc (Milsami Orhei), Artur Ionita (Cagliari)

Forvet: Eugeniu Sidorenco (Milsami Orhei), Igor Bugaiov (Zaria Balti), Radu Gînsari (Sheriff Tiraspol)
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