Galatasaray deplasmanda kazandı
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GALATASARAY DEPLASMANDA KAZANDI

Galatasaray deplasmanda kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

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Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yendi.

Voleybol: Efeler Ligi 

Tokat Belediye Plevne: 1 - Galatasaray HDI Sigorta: 3

Salon: Hüseyin Akbaş

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Yasin Okumuş

Tokat Belediye Plevne: Atanasov, Murat Palavar, Statsenko, Arslan Ekşi, Hakan Polat, Gorchaniuk (Semih Çelik, Orçun Ergün, Hasan Balcıoğlu, Andaç Kapan, Taner Kabakçı)

Galatasaray HDI Sigorta: Murathan Kısal, Halil Yücel, Bartman, Hüseyin Koç, Emin Gök, Tuia (Can Ayvazoğlu, Melih Sıratca, Berkay Özdemir, Doğukan Ulu, Adis)

Setler: 21-25, 16-25, 25-19, 20-25

Süre: 99 dakika (27, 24, 25, 23)

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