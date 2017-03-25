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FİLEDE MİLLİ MESAİ

Filede milli mesai

Macaristan ve Slovakya'nın 22-30 Nisan'da ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa 19 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara'da başladı

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Macaristan ve Slovakya'nın 22-30 Nisan'da ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa 19 Yaş Altı Erkekler Voleybol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Türk Milli Takımı, hazırlıklarına Ankara'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 Nisan'a kadar çalışmalarını Ankara'da sürdürecek ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık kampını 7-20 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirecek.

Milliler ayrıca 13, 14 ve 15 Nisan'da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda, Rusya 19 Yaş Altı Milli Takımı ile hazırlık maçları oynayacak.

Kampı değerlendiren 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı Antrenörü Ümit Hızal, "İlk kamp döneminde 9 gün boyunca yoğun yükleme yapacağız. Takım olarak iyi bir hazırlık dönemi geçireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Slovakya'daki Puchov kentinde grup maçlarını oynayacak milliler, sırasıyla Çekya, Fransa, Finlandiya, Romanya ve ev sahibi ülkeyle karşılaşacak.

Macaristan'ın Györ kentinin ev sahipliği yapacağı grupta ise Polonya, İtalya, Bulgaristan, Rusya, Belçika ve Macaristan yer alıyor.

Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar yarı finalde çapraz eşleşecek. Şampiyonada yarı final ve final maçları Györ kentinde yapılacak.

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