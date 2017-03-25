Ankaralı sporcu trafik kazası geçirdi
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ANKARALI SPORCU TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Ankaralı sporcu trafik kazası geçirdi

5. Uluslararası Manavgat Bisiklet Günleri ve Dağ Bisikleti Maratonu için Manavgat'ta bulunan Milli Bisikletçi Esra Kürkçü kaza geçirdi.

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5. Uluslararası Manavgat Bisiklet Günleri ve Dağ Bisikleti Maratonu için Manavgat'ta bulunan Milli Bisikletçi Esra Kürkçü kaza geçirdi.

Kayıt yaptırmak için bisikletiyle AKM'ye gitmekte olan Kürkçü'ye motosiklet arkadan çarparak hafif yaralanmasına neden oldu. Başkent Üniversitesi'nin milli bisikletçisi Esra Kürkçü, Manavgat'ta geçirdiği kazada hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yanında sporcu arkadaşıyla birlikte bisikletleriyle yarışma kayıtlarının yapıldığı Manavgat belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'ne gitmekte olan Kürkçü'ye Manavgat Köprüsü girişinde arkasından gelen F.Ö'nün kullandığı 07 LP 301 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kürkçü'nün ayağında sıyrık oluşurken, olay yerine gelen trafik ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından olay yerinden ayrıldı.

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