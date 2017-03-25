Tolga'ya tepki, Fabri'ye övgü
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TOLGA'YA TEPKİ, FABRİ'YE ÖVGÜ

Tolga'ya tepki, Fabri'ye övgü

Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup oldu.

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Milli maçlar nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada Romanya'nın Astra Giurgiu takımıyla hazırlık maçı yapan Beşiktaş, rakibine 3-1 mağlup oldu.

35. dakikada Talisca'nın ara pasıyla savunmanın arkasına sarkan Ömer Şişmanoğlu'nun vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

41. dakikada ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Ionita Alexandru'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp filelere gitti: 0-1

44. dakikada Astra Giurgiu 2-0 öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun topa ceza sahası dışına çıkarak müdahale etmek isteyen Tolga Zengin, meşin yuvarlağı uzaklaştıramadı. Topu kapan Sergiu, Ionita Alexandru ile paslaşarak ceza sahasına girdi ve topu filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Romanya temsilcisinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

63. dakikada Astra Giurgiu maçta 3-0'lık üstünlük yakaladı. Beşiktaş ceza sahasında yaşanan karambolde altıpasta topla buluşan Stan Alexandru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

87. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Talisca'nın şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topa savunma sahip oldu.

89. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Sedat Şahintürk, rakibinden sıyrılarak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3

Mücadeleyi Astra Giurgiu 3-1 kazandı.

Tolga Zengin'e tepki

Beşiktaşlı taraftarlar, maçta Astra Giurgiu'nun attığı ikinci ve üçüncü gollerin ardından kaleci Tolga Zengin'e tepki gösterip siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio lehine tezahüratlar yaptı.

Caner Erkin'e büyük ilgi

Taraftarlar 5 ay aradan sonra formasına kavuşan Caner Erkin'e büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, 72. dakikada yerini Sedat Şahintürk'e bırakan tecrübeli futbolcuyu oyundan çıkarken alkışladı.

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