Özel sporculardan birer altın ve bronz madalya
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ÖZEL SPORCULARDAN BİRER ALTIN VE BRONZ MADALYA

Özel sporculardan birer altın ve bronz madalya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı.

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde süren 2017 Dubai Dünya Para Atletizm Grand Prix müsabakalarına katılan Türkiye, 2 madalya kazandı.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun internet sitesinden yer alan açıklamada, Dubai'de gerçekleşen organizasyonda kadınlar 800 metrede Muhsine Gezer'in altın, erkekler 200 metrede ise Muhammet Selim Ünal'ın bronz madalya kazandığı belirtildi.

Muhsine Gezer, 2.31.03'lük derecesiyle şampiyon olurken, bu sene İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası barajını da geçmeyi başardığı ifade edildi.

Erkekler 200 metrede piste çıkan Muhammet Selim Ünal'ın da 24.62'lik derecesiyle bronz madalyayı Türkiye'ye getirdiği duyuruldu.

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