Dersim Spor 5 - Tire 1922 Spor 4
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DERSİM SPOR 5 - TİRE 1922 SPOR 4

Dersim Spor 5 - Tire 1922 Spor 4

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Dersim Spor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Dersim Spor 5-4 kazandı.

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Dersim Spor 5 - Tire 1922 Spor 4

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Dersim Spor ile Tire 1922 Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Dersim Spor 5-4 kazandı.

Dersim Spor: Barış Başkan, Taner Arı, Emrah Dursun, Fuat Onur, İzzet Canlıka, İlhan Aslanoğlu (84' Ulaş Sarı), Mert Sarı (72' Onur Türk), Fatih Bolat, Koray Kurt (90' Murat Yetimhellaç), Fırat Bozkurt, Ahmet Buğrahan Tuncay

Teknik Direktör: Şenol Kürkçüoğlu

Tire 1922 Spor: Ömer Kahveci, Ramazan Karaca (70' Melih Vardar), Erdinç Karakaş, Güner Okay, Kadir Bilimlier, Hakan Yağmurkaya (53' Yusuf Turhan), Emre Yüksektepe, Doğan Seçkin Şavkın, Mümin Talip Pazarlı, Cemal Şener (80' Furkan Tuşik), Gökhan Erdöl

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Hakem: Yiğit Peşin, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Cengizhan Öztürk, Dursun Can

Goller: DK 19: Erdinç Karakaş (Tire 1922 Spor), DK 21: Ahmet Buğrahan Tuncay (Dersim Spor), DK 23: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 27: İlhan Aslanoğlu (Dersim Spor), DK 44: Erdinç Karakaş (Tire 1922 Spor), DK 50: İlhan Aslanoğlu (Dersim Spor), DK 61: İzzet Canlıka (Dersim Spor), DK 76: Koray Kurt (Dersim Spor), DK 90: Erdinç Karakaş (Tire 1922 Spor)

Sarı Kartlar: DK 26: Kadir Bilimlier (Tire 1922 Spor), DK 28: Ramazan Karaca (Tire 1922 Spor), DK 45: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 86: İzzet Canlıka (Dersim Spor)

Kırmızı Kart: DK 49: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor)

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