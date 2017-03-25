TÜRK METAL KIRIKKALESPOR 0 - DERİNCE SPOR 0

Türk Metal Kırıkkalespor 0 - Derince Spor 0
TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Derince Spor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Türk Metal Kırıkkalespor: Can Avcı, Hüseyin Civelek, İbrahim Sürgülü, Uğur Aygören, Engin Akbaş (46' Taha Evke), Veysi Durmaz, Levent Kale, Samet Albayrak (70' İbrahim Utku İnce), Sefer Sever (18' Uğur Kütük), Buğra Şahiner, Ömer Faruk Ermeç
Teknik Direktör:
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Derince Spor: İlker Günay, Efe Berker Özcan, Tevfik Doğukan Pala (64' Yusuf Akbulut), Taha Bartu Bulut, Emre Kaba, Ali Osman Aydoğan (46' Serkan Çelik), Raif Gündoğdu, Abdulkadir Kaba, Batuhan Irmak, Muratcan Özel, Ahmet Kutluer (76' Aykut Köz)
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ersin Erbay, Volkan Akçit
Sarı Kartlar: DK 84: Buğra Şahiner (Türk Metal Kırıkkalespor), DK 90: Aykut Köz (Derince Spor)
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