Bodrum Bel. 0 - Erbaaspor 1
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BODRUM BEL. 0 - ERBAASPOR 1

Bodrum Bel. 0 - Erbaaspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Bodrum Bel. ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Erbaaspor 1-0 kazandı.

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Bodrum Bel. 0 - Erbaaspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Bodrum Bel. ile Erbaaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Erbaaspor 1-0 kazandı.

Bodrum Bel.: Erhan Kuşkapan, Erhan Karayer, Muhammet Aran, Mehmet Bağlı, Emrah Öztürk, Agah Oktay Yılmaz (86' Emrah Kaya), Tolga Deniz, Erkan Değişmez, Ali Koçak (46' Celal Dumanlı), Muhammed Kerem Aktürkoğlu (46' Harun Kavaklıdere), Çağrı Tekin

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Erbaaspor: Çağrı Tanrıbilir, Berk Kal, Onur Şirin, Muhammed Ali Kurt, Osman Bayrak, Serkan Doğan, Emre Bayram (61' Kudret Kanoğlu), Furkan Karabatak, Doğan Can Davas (79' Hüseyin Emre Durmuş), Sinan Akaydin (90' Yunus Ünsal), Rıdvan Gökçe

Teknik Direktör: Hüsamettin Türkkan

Hakem: Ali Karatutlu, Onur İçyer, M.murat Emre, Mikail Meşe

Gol: DK 83: Sinan Akaydin (Erbaaspor)

Sarı Kartlar: DK 20: Osman Bayrak (Erbaaspor), DK 41: Muhammet Aran (Bodrum Bel.), DK 52: Emre Bayram (Erbaaspor), DK 77: Muhammed Ali Kurt (Erbaaspor)

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