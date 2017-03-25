Sakaryaspor 5 - Orduspor 0
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SAKARYASPOR 5 - ORDUSPOR 0

Sakaryaspor 5 - Orduspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Sakaryaspor ile Orduspor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sakaryaspor 5-0 kazandı.

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Sakaryaspor 5 - Orduspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Sakaryaspor ile Orduspor Sakarya Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sakaryaspor 5-0 kazandı.

Sakaryaspor: Bora Sevim, Aytaç Ak, Zafer Aydoğdu, Fikret Topaloğlu, Fatih Özçelik, Coşkun Yılmaz (82' Mümin Aysever), Erçağ Evirgen, Talha Mayhoş (73' Murat Hacıoğlu), Serdar Ümit Deniz (46' Ferhat Yazgan), Canberk Özdemir, Hüseyin Altuğ Taş

Teknik Direktör: Osman Özdemir

Orduspor: Mert Can Elik, Yasin Öztop, Burak Demireğen, Asım Can Çaykıran, Altan Kılıç, Özgen Erdem, Burak Özsoy, Furkan Mızrak (39' Oluş Şensöz), Tolga Yılmaz (46' Arda Arslan), Emre Usta (82' Alihan Öztürk), Murat Torun

Teknik Direktör:

Hakem: Çağdaş Altay, Segah Tunçkol, İsmail Semih İleri, Deniz Caner Özaral

Goller: DK 33: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 35: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 39: Coşkun Yılmaz (Sakaryaspor), DK 78: Zafer Aydoğdu (Sakaryaspor), DK 86: Fatih Özçelik (Sakaryaspor)

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