Düzyurtspor 1 - 12 Bingölspor 2
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DÜZYURTSPOR 1 - 12 BİNGÖLSPOR 2

Düzyurtspor 1 - 12 Bingölspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Düzyurtspor ile 12 Bingölspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı 12 Bingölspor 2-1 kazandı.

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Düzyurtspor 1 - 12 Bingölspor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Düzyurtspor ile 12 Bingölspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 2-1 kazandı.

Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Mahmut Emin Kabul (70' Sefa Genç), Miraç Acer, Serdar Üçüncü (83' Necati Baş), Emrah Ekmekçi, Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (57' Volkan Bekçi), Taha Gür, Taşkın Kartal

Teknik Direktör: Selçuk Akçay

12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez, Özkan Yılmaz, Mehmet Çiloğlan (70' Sevcan Bıyıklı), Sercan Sevinç (85' Anıl Çetin), Hüseyin Çiray, Burhanettin Çakırefe (75' Burak Kavlak)

Teknik Direktör: Ali Beykoz

Hakem: Semih Güner, Hüseyin Otyakmaz, Gökhan Coşar, Ahmet Ecevit

Goller: DK 32: Rıdvan Sönmez (12 Bingölspor), DK 51: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor), DK 90: Volkan Bekçi (Düzyurtspor)

Sarı Kartlar: DK 26: Sami Emirhan Kayıkçı (Düzyurtspor), DK 30: Mustafa Hoşoğlu (Düzyurtspor), DK 39: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 54: Rıdvan Sönmez (12 Bingölspor), DK 62: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 65: Şafak Bayraktar (12 Bingölspor), DK 67: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 80: Taşkın Kartal (Düzyurtspor), DK 90: Kamil Yüksel (12 Bingölspor)

Kırmızı Kartlar: DK 90: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 90: Taha Gür (Düzyurtspor)

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