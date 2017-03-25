DÜZYURTSPOR 1 - 12 BİNGÖLSPOR 2

Düzyurtspor 1 - 12 Bingölspor 2
TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Düzyurtspor ile 12 Bingölspor Ahmet Suat Özyazıcı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı 12 Bingölspor 2-1 kazandı.
Düzyurtspor: Mustafa Hoşoğlu, Samet Aydın, Samet Altuntaş, Mahmut Emin Kabul (70' Sefa Genç), Miraç Acer, Serdar Üçüncü (83' Necati Baş), Emrah Ekmekçi, Hakan Aydın, Sami Emirhan Kayıkçı (57' Volkan Bekçi), Taha Gür, Taşkın Kartal
Teknik Direktör: Selçuk Akçay
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12 Bingölspor: Erman Öztürk, Şafak Bayraktar, Fatih Yalnız, Ömerül Faruk İşler, Kamil Yüksel, Rıdvan Sönmez, Özkan Yılmaz, Mehmet Çiloğlan (70' Sevcan Bıyıklı), Sercan Sevinç (85' Anıl Çetin), Hüseyin Çiray, Burhanettin Çakırefe (75' Burak Kavlak)
Teknik Direktör: Ali Beykoz
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Hakem: Semih Güner, Hüseyin Otyakmaz, Gökhan Coşar, Ahmet Ecevit
Goller: DK 32: Rıdvan Sönmez (12 Bingölspor), DK 51: Burhanettin Çakırefe (12 Bingölspor), DK 90: Volkan Bekçi (Düzyurtspor)
Sarı Kartlar: DK 26: Sami Emirhan Kayıkçı (Düzyurtspor), DK 30: Mustafa Hoşoğlu (Düzyurtspor), DK 39: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 54: Rıdvan Sönmez (12 Bingölspor), DK 62: Sercan Sevinç (12 Bingölspor), DK 65: Şafak Bayraktar (12 Bingölspor), DK 67: Özkan Yılmaz (12 Bingölspor), DK 80: Taşkın Kartal (Düzyurtspor), DK 90: Kamil Yüksel (12 Bingölspor)
Kırmızı Kartlar: DK 90: Serdar Üçüncü (Düzyurtspor), DK 90: Taha Gür (Düzyurtspor)
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