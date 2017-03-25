Sultanbeyli Bel. 1 - Tarsus İdman Yurdu 2
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SULTANBEYLİ BEL. 1 - TARSUS İDMAN YURDU 2

Sultanbeyli Bel. 1 - Tarsus İdman Yurdu 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.

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Sultanbeyli Bel. 1 - Tarsus İdman Yurdu 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tarsus İdman Yurdu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tarsus İdman Yurdu 2-1 kazandı.

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Mustafa Ün, İbrahim Necipoğlu, Burak Ayaz, Güven Şen, Dursun Türk, Gökhan Sürücü, Sabur Eser (65' Enes Çavuş), Fatih Dalgıç, İbrahim Taylan Uzunoğlu (74' Batuhan Altay), Gökhan Cingirt

Teknik Direktör: Dağut Şahin

Tarsus İdman Yurdu: Yaşar Memişoğullarından, Fırat Hekimoğlu, Sefa Durmuş, Semih Oğuz, Cemal Kavalcı, Sedat Dağ, Emre Taşkoparan (58' Gökhan Çırak), Yılmaz Can Taşkıran (86' Ogün Aytaç Yavuz), Sefa Aktepe, İlyas Yavuz, Muzaffer Özcanlı (90' Abdurrahman Ayhanoğlu)

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Erdem Temel, Ercan Aydın, Mustafa Han, Sercan Ertemçöz

Goller: DK 2: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 15: Muzaffer Özcanlı (Tarsus İdman Yurdu), DK 77: Yılmaz Can Taşkıran (Tarsus İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: DK 33: Sefa Durmuş (Tarsus İdman Yurdu), DK 43: Sedat Dağ (Tarsus İdman Yurdu), DK 81: Gökhan Cingirt (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Burak Ayaz (Sultanbeyli Bel.), DK 90: Muzaffer Özcanlı (Tarsus İdman Yurdu)

Kırmızı Kart: DK 90: Burak Ayaz (Sultanbeyli Bel.)

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