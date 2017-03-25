Afjet Afyonspor 3 - Bayrampaşa 0
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AFJET AFYONSPOR 3 - BAYRAMPAŞA 0

Afjet Afyonspor 3 - Bayrampaşa 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 3-0 kazandı.

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Afjet Afyonspor 3 - Bayrampaşa 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 3-0 kazandı.

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Nazmi Candoğan, Samet Cantürk, Türker Toptaş, İsmet Benli, Ali Kılıç, Yasin Yener, Ömer Çelik (62' Emrullah Yıldırım), Murathan Buruş, Fatih Şerifoğlu (80' Oltan Karakullukçu), Aykut Uluç (80' Uğur Durmuş)

Teknik Direktör: Yasin Tunçer

Bayrampaşa: Yunus Emre Genç, İlker Cihan, Polat Güren (74' Kubilay Serbest), Güray Fırat, Berkay Çakır, Bülent Kocabey, Fahri Genç, Furkan Çil, Metin Sevinç (36' Said Can Açıkalın), Recep Soner Cihan, Sefa Korkmaz (60' Benhur Keser)

Teknik Direktör: Murat Şenvardar

Hakem: Yaşar Can Temizel, Mehmet Özkan, Koray Can Karadedeli, Özmen Atalay

Goller: DK 5: Aykut Uluç (Afjet Afyonspor ), DK 61: Fatih Şerifoğlu (Afjet Afyonspor ), DK 90: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 18: Samet Cantürk (Afjet Afyonspor ), DK 41: Furkan Çil (Bayrampaşa), DK 44: Ömer Çelik (Afjet Afyonspor ), DK 75: Berkay Çakır (Bayrampaşa)

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