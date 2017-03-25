Adliyespor 1 - Maltepespor 1
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ADLİYESPOR 1 - MALTEPESPOR 1

Adliyespor 1 - Maltepespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Adliyespor ile Maltepespor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Adliyespor 1 - Maltepespor 1

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Adliyespor ile Maltepespor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Adliyespor: Onurcan Piri, Oğuzhan Azğar, Temel Taşkın, Fatih Eren, Murat Almış (73' Kadir Torbacı), İsmail Sevindi, Necmi Çoban, Caner Özden, Aykut Çift (90' Şükrü Topal), Ayberk Altan, Mehmet Talha Bulut (90' Önder Akdağ)

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Maltepespor: Kemal Aktaş (90' Emre Aydın), Hasan Dülgeroğlu, Vijdan Aladağ, Hüseyin Rüzgar, Feyyaz Yaşar (71' Tugay Yıldırım), Hüseyin Akbaş, Hacı Ömer Doğru, Kerim Deler (65' Tolga Aydın), Savaş Yorulmaz, Emre Avcı, Samet Eker

Teknik Direktör: Orhan Gençer

Hakem: Bilal Çavuş, Mutlu Çiğdem, Mehmet Akıncık, Enes Kanpara

Goller: DK 59: Aykut Çift (Adliyespor), DK 90: Savaş Yorulmaz (Maltepespor)

Sarı Kartlar: DK 33: Samet Eker (Maltepespor), DK 69: Oğuzhan Azğar (Adliyespor), DK 79: Mehmet Talha Bulut (Adliyespor), DK 79: Savaş Yorulmaz (Maltepespor)

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