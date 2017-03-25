DARICA G.BİRLİĞİ 3 - ORHANGAZİSPOR 0

Darıca G.Birliği 3 - Orhangazispor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Darıca G.Birliği ile Orhangazispor Darıca İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Darıca G.Birliği 3-0 kazandı.
Darıca G.Birliği: Gökhan Köstereli, Selçuk Baştürk, Kerem Kaya, Alper Tursun, Hayrullah Bilazer, Cafercan Aksu, Sinan Turan, Aziz Kızılgün (73' Engin Berk Nebioğlu), Doğancan Aynacı (55' Gökhan Solak), Abuzer Toplu, Gökhan Erdoğan (55' Murat Can Bölükbaşı)
Teknik Direktör: Sadullah Zehir
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Orhangazispor: Mehmet Dönmezdemir, Yunus Topçu (46' Sedat Yahşi), Ömer Demircan (46' Volkan Serim), Uğur Adem Gezer, Murat İrişli, Mehmet Ayaz (74' Ferdi Yeşilışık), Yusuf Kurtuluş, Salih Kardeşgiden, Ercan Karaca, Mehmet Albayrak, Murat Tan
Teknik Direktör: Özgür Zengin
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Bilal Emektar, Ümit Kaya, Emir Kılıçarslan, Muhammet Oğuz Alptekin
Goller: DK 9: Abuzer Toplu (Darıca G.Birliği), DK 35: Abuzer Toplu (Darıca G.Birliği), DK 71: Aziz Kızılgün (Darıca G.Birliği)
Sarı Kartlar: DK 40: Uğur Adem Gezer (Orhangazispor), DK 60: Sedat Yahşi (Orhangazispor), DK 66: Alper Tursun (Darıca G.Birliği), DK 82: Volkan Serim (Orhangazispor), DK 89: Gökhan Solak (Darıca G.Birliği)
Kırmızı Kart: DK 69: Alper Tursun (Darıca G.Birliği)
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