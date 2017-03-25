PAYAS BEL. 0 - DİYARBEKİRSPOR 0

Payas Bel. 0 - Diyarbekirspor 0
TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Payas Bel. ile Diyarbekirspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (80' Adlan Canlıka), Orçun Gencebay, Oğuzhan Baykal (84' Mustafa Yıldız), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest, Ali Yıldırım (70' Burak Can Çoban), Hüseyin Yahyaoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Seçkin
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Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Yakup Demir, Serdar Cansu (20' Enver Abdullah Filiz), Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Serhat Baştan (59' Feyzullah Şahin Güneş), Ergun Cengiz (88' Enis Gül), Tunç Murat Behram
Teknik Direktör: Ahmet Duman
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Necdet Çelik, Mehmet Aldemir, Tuncay Ercan
Sarı Kartlar: DK 66: Ergun Cengiz (Diyarbekirspor), DK 66: Yunus Emre Mest (Payas Bel.)
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