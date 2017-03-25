Payas Bel. 0 - Diyarbekirspor 0
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PAYAS BEL. 0 - DİYARBEKİRSPOR 0

Payas Bel. 0 - Diyarbekirspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Payas Bel. ile Diyarbekirspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Payas Bel. 0 - Diyarbekirspor 0

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Payas Bel. ile Diyarbekirspor Payas İlçe Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Payas Bel.: Ahmet Üçgün, Resul Timurlenk, Muhammet Ali Yenilmez, Eşref Koçak (80' Adlan Canlıka), Orçun Gencebay, Oğuzhan Baykal (84' Mustafa Yıldız), Tevfik Şanver, Deniz Karadeniz, Yunus Emre Mest, Ali Yıldırım (70' Burak Can Çoban), Hüseyin Yahyaoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Seçkin

Diyarbekirspor: Onur Bilgin, Fahrettin Bıyıklı, Yakup Demir, Serdar Cansu (20' Enver Abdullah Filiz), Eşref Korkmazoğlu, Hüseyin Bak, Mehmet Özdıraz, Abdurrahman Emir Alagöz, Serhat Baştan (59' Feyzullah Şahin Güneş), Ergun Cengiz (88' Enis Gül), Tunç Murat Behram

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Hakem: Sercan Murat Gündüzler, Necdet Çelik, Mehmet Aldemir, Tuncay Ercan

Sarı Kartlar: DK 66: Ergun Cengiz (Diyarbekirspor), DK 66: Yunus Emre Mest (Payas Bel.)

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