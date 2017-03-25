Kemerspor 2003 2 - Çatalca Spor 2
TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Kemerspor 2003 ile Çatalca Spor Dr Fehmi Öncel Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Kemerspor 2003: Yavuz Özkan, Volkan Can, Veli Akbulut, Sergen Çelik, Zekeriya Çakırca, Oğuz Sabankay (84' Hasan Demir), Umut Dilek, Burak Koçer, Akın Akman, Deniz Ataç (46' Ali Aydemir), Tahir Türker (70' Ahmet Mümin Papaker)
Teknik Direktör:
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Çatalca Spor: Doğan Özcan, Arif Güner, Gökhan Günel, Oğuzhan Yıldız, Eyüpcan Delibalta, Hakan Bahran (56' Gökhan Demir), Serkan Urgancı, Murat Yılmaz (46' Mükail Baydır), Sertaç Gökaltın, Sadık Arda Yılmaztürk, Recep Akkemik (71' Enes Erdal İç)
Teknik Direktör: Kadir Akbulut
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Mehmet Şükrü Közcü, Nurettin Çiçek, Adnan Akbulut, İlker Ayten
Goller: DK 4: Tahir Türker (Kemerspor 2003), DK 14: Zekeriya Çakırca (Kemerspor 2003), DK 23: Arif Güner (Çatalca Spor), DK 45: Recep Akkemik (Çatalca Spor)
Sarı Kartlar: DK 45: Umut Dilek (Kemerspor 2003), DK 55: Recep Akkemik (Çatalca Spor), DK 58: Sertaç Gökaltın (Çatalca Spor)
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