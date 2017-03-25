Düzcespor 4 - Halide Edip Adıvarspor 1
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DÜZCESPOR 4 - HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1

Düzcespor 4 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Düzcespor ile Halide Edip Adıvarspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Düzcespor 4-1 kazandı.

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Düzcespor 4 - Halide Edip Adıvarspor 1

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Düzcespor ile Halide Edip Adıvarspor Düzce 18 Temmuz Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Düzcespor 4-1 kazandı.

Düzcespor: Salih Şenbaş, Zihni Aydın, Sercan Özçelik, Kerem Çağatay, Mert Özkan, Rıdvan Sağlam (50' Oktay Gümüş), Berk Baran, İsmail Türk (79' Şeyhmus Abdulkadir Aksu), Kemal Ünal (60' Eray Eren), Emre Pehlivan, Teoman Safa Erkan

Teknik Direktör:

Halide Edip Adıvarspor: Burak Kapan, Uğur İmir, Barış Aysu, Ertuğrul Sancaktutan, Ömer Faruk Altun, Cemal Şener, Safa Çağlar (80' Kerem Ayaz), Hüseyin Afkan, Yavuz Ayazoğlu (62' Taner Gürsoy), Habib Uzun, Mert Narin (61' Egecan Çevir)

Teknik Direktör: Eyüp Ümit Özkalp

Hakem: Yasin Kol, Soner Akgün, Özgür Akıncı, Erdi Çetin

Goller: DK 3: Habib Uzun (Halide Edip Adıvarspor), DK 38: Mert Özkan (Düzcespor), DK 50: Zihni Aydın (Düzcespor), DK 73: Teoman Safa Erkan (Düzcespor), DK 86: Teoman Safa Erkan (Düzcespor)

Sarı Kartlar: DK 33: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 43: Sercan Özçelik (Düzcespor), DK 70: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 79: Emre Pehlivan (Düzcespor)

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