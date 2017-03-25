Pazarspor 2 - Yomraspor 0
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PAZARSPOR 2 - YOMRASPOR 0

Pazarspor 2 - Yomraspor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor ile Yomraspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Pazarspor 2-0 kazandı.

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Pazarspor 2 - Yomraspor 0

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor ile Yomraspor Pazar İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 2-0 kazandı.

Pazarspor: Fethi Bilgin, İbrahim Demirer, Mert Ege Özeren (35' Taha Batuhan Yayıkcı), Aykut Civelek, Egemen Zengin, Mehmet Mert Özkaptan, İlhan Faruk Güler (64' Hacı Şükrü Çiçek), Orhan Ağsay, Ali Özgür Basa, Yasin Mert Egeli, Mehmet Aytemiz (90' Kadir Çelik)

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Selcan Pekkanlı, Sinan Altınel, Mehmetcan Köse, Murat Kan (80' Hami Çolak), Şenol Özyurt, Münür Satılmış (73' Reha Kurt), Yetkin Demir, Muhammet Mahmut Emir, Hamit Bayraktar, Ozan Çetinkaya

Teknik Direktör: Raşit Çalık

Hakem: Serhad Ürkmez, Murat Altan, Efe Kurtuluş, Can Öztekin

Goller: DK 69: Egemen Zengin (Pazarspor), DK 90: Kadir Çelik (Pazarspor)

Sarı Kartlar: DK 2: Mert Ege Özeren (Pazarspor), DK 24: Egemen Zengin (Pazarspor), DK 57: Hamit Bayraktar (Yomraspor), DK 77: Mehmet Aytemiz (Pazarspor), DK 90: Kadir Çelik (Pazarspor)

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