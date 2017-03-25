Denizli Bel. 0 - Elaziz Belediyespor 2
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DENİZLİ BEL. 0 - ELAZİZ BELEDİYESPOR 2

Denizli Bel. 0 - Elaziz Belediyespor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Denizli Bel. ile Elaziz Belediyespor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

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Denizli Bel. 0 - Elaziz Belediyespor 2

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Denizli Bel. ile Elaziz Belediyespor Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Elaziz Belediyespor 2-0 kazandı.

Denizli Bel.: Engin Olgun, Zekeriya Kaçaroğlu (77' Burak Yılmaz), Emincan Konuk, Emrehan Köroğlu, Hüseyin Atakan Üner, Hakan Akman, Göktuğ Uzunoğlu, Serkan Şirin, Yüksel Çelik, Şefik Can Erel, Onur Deniz Kurt (46' İsmail Dinçer)

Teknik Direktör: Namık Kemal Sarıyer

Elaziz Belediyespor: Gökhan Zirekli, Emrah Çalışlar, Serhat Maden, Emrah Yollu, Nihat Apaydın (7' Berkan Ercan), Ekrem Sütçü (75' Muhammed Akyıldız), Metehan Andaç Özlü, Mehmet Güler, Volkan Çekiç, Mustafa Bedirhan Çelik, Ekrem Aydemir

Teknik Direktör: Hayati Çubukçu

Hakem: Hamit Basık, Asker Açıkgöz, İrfan Genç, Mustafa İnan

Goller: DK 12: Ekrem Sütçü (Elaziz Belediyespor), DK 65: Metehan Andaç Özlü (Elaziz Belediyespor)

Sarı Kartlar: DK 2: Emrah Yollu (Elaziz Belediyespor), DK 58: Emrehan Köroğlu (Denizli Bel.)

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