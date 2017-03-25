Aday kadroda bir ayrılık daha
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ADAY KADRODA BİR AYRILIK DAHA

Aday kadroda bir ayrılık daha

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül de aday kadrodan çıkarıldı.

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2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Finlandiya'yı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Gökhan Gönül de aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Finlandiya maçında sağ ayağına darbe alan milli futbolcunun bu sabah yapılan muayene ve detaylı kontrolleri sonrasında, tedbir amaçlı olarak aday kadrodan çıkarılmasına karar verildiği ifade edildi.

Gökhan'ın tedavisine kulübü Beşiktaş'ta devam edileceği ve milli futbolcunun bu akşam İstanbul'a döneceği aktarıldı.

Milli takımda Ömer Toprak, Volkan Babacan ve Volkan Şen, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'den izin alarak bugün kamptan ayrılmıştı.

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