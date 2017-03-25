ÖZBEK: "MALİ BAĞIMSIZLIK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mali bağımsızlığını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde devam eden Galatasaray Kulübü Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan Dursun Özbek, "Elbette hizmette yorulanlar olacaktır ama hiçbir zaman pes etmeyeceğim ve Galatasaray'a hizmette hiçbir zaman geri durmayacağım." dedi.

Kulübün mali bağımsızlığının büyük önemi olduğunu aktaran Özbek, "Altyapı sorunlarını çözmek ve yeni gelir modelleri üretmek zorundayız. Çünkü futbol ekonomisi çok büyük seviyeye geldi. İdari mükemmelliği ve sportif başarıyı birlikte düşünmemiz lazım. Yaptığımız iyi işler zaten görevimiz. Hatalarımızı da tenkitlerinizle düzelteceğiz." diye konuştu.

"Gördüğünüz, Türk Telekom Arena'nın tapusudur"

Konuşmasını görsellerle de destekleyen Dursun Özbek, barkovizyona bir tapu senedinin resmini yansıtarak, "Şu anda ekranda gördüğünüz, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın tapusudur efendim. Bir gün önce aldık." ifadelerini kullandı.

Bu esnada katılımcıların büyük alkışını alan Özbek, "Bu genel kurula yetişmesi için büyük çaba sarf ettim. Büyük mutluluk yaşıyorum. Stadın bize ait olduğunun tescilidir bu tapu. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Başbakan, Sayın Maliye Bakanı, Sayın Gençlik ve Spor Bakanı ile görüşmeler yaptım. Yaklaşık 6-7 ay ziyaretlerde ve isteklerde bulundum. Kabul ettiler. Hepsine buradan Galatasaray namına teşekkür ediyorum." şeklinde görüşlerini aktardı.

Zararın nedenleri

Dursun Özbek, kulübün 2016 yılında 181,6 milyon lira zarar ettiğinin gözüktüğüne dikkati çekerken, bunun nedenlerini aktardı.

Kulübün gelirinin 559,8 milyon lira, giderinin ise 549,3 milyon lira olduğunu aktaran başkan Özbek, "O zaman bu kadar zarar nereden geliyor? Bu zararı ortaya çıkaran, 27,4 milyon lira vergi cezası ve 154,2 milyon lira finansal giderler var." açıklamasında bulundu.

Kulübün 300 milyon lira seviyesindeki vergi cezasının, uzlaşma yoluna gidilerek, 72 ay vadeyle 27,4 milyon liraya çekildiğini anlatan Özbek, banka borçlarından kaynaklı faiz ve kur farkı zararının da eklenmesiyle rakamın yükseldiğini anlattı.

"330 milyon lirayı banka borçlarına yatırdık"

Dursun Özbek, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile sürdürülen projeler kapsamında alınan 342 milyon liralık ön edeme konusunda spekülasyonlar yapıldığını dile getirirken, bu durumdan hoşnut olmadığını söyledi.

Proje kapsamındaki Riva arazisinin üzerinde 550 milyon liralık bir ipotek olduğunu anlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları aktardı:

"Daha önce anlatmama rağmen yine gündeme getirmek zorunda kalıyorum. Çünkü anlaşılmayan hususlar olduğunu görüyorum. Yüzde 80'e yüzde 20 oranında bir kar paylaşımı anlaşmamız var. Riva arazisi üzerindeki ipotekin de kaldırılması gerekiyordu. İpoteğin sahibi olan kurumla konuştuk. Bir mutabakat sağlandı. Bunun için de 300-350 milyon lira lazımdı. Emlak Konut'tan, ileriye dönük gelirlerimizden ön edeme istedik ve 342 milyon liralık bir fon oluşturduk. Bu rakamın 330 milyonunu banka borçlarına yatırdık. Bu şekilde ipoteği kaldırdık ve bazı temlikleri de açığa çıkardık. Kombine ile gişe gelirleri, hisse senedi rehinlerinin bir kısmı ve naklen yayın gelirleri bloke durumdaydı. Bunlar artık kulübün kasasına girmeye başladı."

"Avrupa kupalarına katılımla ilgili en ufak sorun yok"

Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın gelecek sezon Avrupa kupalarına katılımı konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekibin, mali kriterlerdeki eksikler dolayısıyla bu sezon Avrupa kupalarından men edildiğini hatırlatan Özbek, "Bu sene itibarıyla cezamız bitiyor. Önümüzdeki sezon, hatta bir sonraki sezon da Avrupa kupalarına gidemeyeceğimiz yönünde söylemler var. Bunlar doğru değil." ifadelerini kullandı.

UEFA ile yapılan anlaşmanın mektubunu da paylaşmasına karşın hala bazı genel kurul üyelerinin bu konuda olumsuz söylemlerde bulunduğunu anlatan başkan Özbek, şöyle devam etti:

"Endişelenmekte haklı olabilirsiniz ama bu durum takımın motivasyonunu bozuyor. Geçtiğimiz hafta cuma günü UEFA yetkilileriyle görüşmek üzere İsviçre'ye gittim. Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarına katılmakla ilgili en ufak bir sorunu yok. Herkes bunu böyle bilsin. Birinci seviyede bu cevabı aldım. UEFA yetkililerine yeni bir anlaşma teklifinde bulundum ki mali disiplinden kopmayalım. Ben inanıyorum ki Galatasaray, UEFA için önemli bir marka. Bize çok büyük destek veriyorlar. Şunu bilin; Galatasaray'ın UEFA organizasyonlarına katılamama yönünde zerre kadar problemi yoktur."

"Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem"

Dursun Özbek, Galatasaray Futbol Takımı'nın performansına değinirken, "Futbolda çok başarılı olduğumuzu söyleyemem. Yanlışlarımız değil ama hatalarımız oldu. Bugün artık ileriye dönük bir futbol sistemi kurmak için hareket edeceğiz. Galatasaray'a yakışır bir yönetim sergileyeceğimizi göreceksiniz." şeklinde görüş belirtti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nin taşınması konusuyla ilgili olarak ise Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin inşa edileceği yerin arazi tahsisinin alındığını duyurarak, "Benim en değer verdiğim projelerimizden biri bu. Türk Telekom Arena'ya 8 dakika mesafede, orman içi muhteşem bir araziyi Milli Emlak'tan alıyoruz. Bu konuda taleplerimin hiçbiri geri çevrilmedi. Bu araziyi bize veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendilerine verdikleri destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürlerini ileten Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temsili resimlerini de genel kurul üyeleriyle paylaştı.

Öte yandan, genel kurula katılım gösteren üye sayısının 947'ye ulaştığı bildirildi.