"Galip gelmekten başka şansımız yok"
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"GALİP GELMEKTEN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

"Galip gelmekten başka şansımız yok"

Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Ümit Kurt, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta galip gelmekten başka şanslarının olmadığını söyledi.

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Çaykur Rizespor'un savunma oyuncusu Ümit Kurt, Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan Pazar günü sahalarında Trabzonspor ile oynayacakları maçta galip gelmekten başka şanslarının olmadığını söyledi.

Ümit Kurt, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yeşil-mavili takımın antrenmanı öncesinde yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçının kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Ligde stresin arttığını ifade eden Kurt, şunları kaydetti:

"Bu yıl bizim için verimli bir sezon geçmedi. Bulunduğumuz durum ortada. Artık maç maç değerlendirmek durumundayız. Her maç bizim açımızdan yüzde 100 değerli seviyeye ulaştı. Önümüzde bir Trabzonspor maçı var. Bu maçı kendi evimizde oynayacağız. Bu maçta galip gelmekten başka şansımız yok. Kaybetmek veya beraberlik bize yaramıyor. Üç puan alıp deplasmanda oynayacağımız Adanaspor maçına daha konsantre bir şekilde çıkmak istiyoruz."

Trabzonspor maçı hazırlıkları

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından yarı sahada taktik çalışma yaptı. İdmana milli takımlarında bulunan Ali Faez, Dhurgham İsmail, Yakoubi ve Diallo katılmadı.

Antrenmanı, bir grup yeşil-mavili taraftar da izledi.
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