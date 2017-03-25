MotoGP'de İspanyol rüzgarı
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MOTOGP'DE İSPANYOL RÜZGARI

MotoGP'de İspanyol rüzgarı

Katar'da hafta sonunda başlayacak MotoGP'nin 2017 sezonunda, 23 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

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Katar'da hafta sonunda başlayacak MotoGP'nin 2017 sezonunda, 23 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

MotoGP'de bu sezon İspanyol sürücüler başı çekiyor. Hector Barbera, Alvaro Bautista, Maverick Vinales, Dani Pedrosa, Aleix Espargaro, Alex Rins, Pol Espargaro, Tito Rabat, Marc Marquez ve Jorge Lorenzo, şampiyonluğu İspanya'ya getirmeye çalışacak.

İspanya'nın ardından dörder sürücüyle İtalya ve Büyük Britanya sıralanırken, Fransa'dan ise 2 pilot yer alacak. Almanya, Avustralya ve Çekya'dan da birer sürücü yarışacak.

Rossi, 288 grand prix ile en deneyimlisi

Bu sezon yarışacak pilotlar arasında en çok grand prix'ye çıkan isim Valentino Rossi ön plana çıkıyor.

İtalyan sürücü, 7 kez şampiyonluk yaşadığı MotoGP kariyerinde 288 grand prix'ye çıktı. Söz konusu organizasyonda 181 grand prix'de mücadele eden İspanyol Dani Pedrosa ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Organizasyonun bu sezonki en yaşlı sürücüsü olan 38 yaşındaki Rossi, kazandığı 88 grand prix ile bu kulvarda da zirvede yer alıyor.

3 pilot şampiyonluk yaşadı

MotoGP'de bu sezon mücadele edecek pilotlardan 3'ü, daha önce bu organizasyonda dünya şampiyonluğu yaşadı.

Valentino Rossi, 7 kez şampiyon olurken, İspanyol sürücüler Jorge Lorenzo ile Marc Marquez de üçer defa mutlu sona ulaştılar.

En genç şampiyon Marquez

Geçen sezonu zirvede bitiren Marc Marquez, 2013'te 20 yaşında MotoGP'nin zirvesinde yer alarak, en genç şampiyon unvanını elde etti.

MotoGP'deki henüz ilk sezonunda bu unvanı kazanan Marquez, 1978 yılında şampiyon olan ABD'li Kenny Roberts'ın ardından çaylak sezonunda pilotlar klasmanını lider tamamlayan ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

4 yeni pilot

MotoGP'de bu sezon 4 yeni pilot boy gösterecek.

En genç sürücü olarak öne çıkan 21 yaşındaki İspanyol Alex Rins'in yanı sıra, Fransız Johann Zarco, Büyük Britanyalı Sam Lowes ve Alman Jonas Folger, bu organizasyona ilk kez katılacak.

Öte yandan geçen sezon Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Çek pilot Karel Abraham, bir yıllık aranın ardından tekrar 2011-2015'te boy gösterdiği MotoGP'de yer alacak.

Pilotlar ve kariyerleri

MotoGP'de yeni sezonda mücadele edece 23 pilot ve kariyerleri şöyle:

Pilot Ülkesi Takım Katıldığı GP Kazandığı GP Pole Pozisyonu Podyum Şampiyonluk
Valentino Rossi İtalya Movistar Yamaha 288 88 54 185 7
Jorge Lorenzo İspanya Ducati 156 44 39 107 3
Marc Marquez İspanya Repsol Honda 72 29 37 51 3
Dani Pedrosa İspanya Repsol Honda 181 29 28 103 -
Andrea Dovizioso İtalya Ducati 160 2 5 34 -
Cal Crutchlow Büyük Britanya LCR Honda 105 2 3 12 -
Andrea Iannone İtalya Suzuki Ecstar 65 1 2 7 -
Maverick Vinales İspanya Movistar Yamaha 36 1 - 4 -
Hector Barbera İspanya Reale Avintia 121 - - - -
Danilo Petrucci İtalya OCTO Pramac 82 - - 1 -
Karel Abraham Çekya Pull&Bear Aspar 67 - - - -
Alvaro Bautista İspanya Pull&Bear Aspar 122 - 1 3 -
Bradley Smith Büyük Britanya Red Bull KTM Factory 69 - - 2 -
Aleix Espargaro İspanya Aprilia Gresini 112 - 2 1 -
Pol Espargaro İspanya Red Bull KTM Factory 53 - - - -
Scott Redding Büyük Britanya OCTO Pramac 54 - - 2 -
Tito Rabat İspanya EG 0,0 Marc VDS 17 - - - -
Loris Baz Fransa Reale Avintia 31 - - - -
Jack Miller Avustralya EG 0,0 Marc VDS 31 1 - 1 -
Johann Zarco Fransa Monster Yamaha Tech 3 - - - - -
Sam Lowes Büyük Britanya Aprilia Gresini - - - - -
Jonas Folger Almanya Monster Yamaha Tech 3 - - - - -
Alex Rins İspanya Suzuki Ecstar - - - - -
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