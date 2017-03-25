MOTOGP'DE İSPANYOL RÜZGARI

Katar'da hafta sonunda başlayacak MotoGP'nin 2017 sezonunda, 23 pilot şampiyonluk için mücadele edecek.

MotoGP'de bu sezon İspanyol sürücüler başı çekiyor. Hector Barbera, Alvaro Bautista, Maverick Vinales, Dani Pedrosa, Aleix Espargaro, Alex Rins, Pol Espargaro, Tito Rabat, Marc Marquez ve Jorge Lorenzo, şampiyonluğu İspanya'ya getirmeye çalışacak.

İspanya'nın ardından dörder sürücüyle İtalya ve Büyük Britanya sıralanırken, Fransa'dan ise 2 pilot yer alacak. Almanya, Avustralya ve Çekya'dan da birer sürücü yarışacak.

Rossi, 288 grand prix ile en deneyimlisi

Bu sezon yarışacak pilotlar arasında en çok grand prix'ye çıkan isim Valentino Rossi ön plana çıkıyor.

İtalyan sürücü, 7 kez şampiyonluk yaşadığı MotoGP kariyerinde 288 grand prix'ye çıktı. Söz konusu organizasyonda 181 grand prix'de mücadele eden İspanyol Dani Pedrosa ise bu alanda ikinci sırada yer aldı.

Organizasyonun bu sezonki en yaşlı sürücüsü olan 38 yaşındaki Rossi, kazandığı 88 grand prix ile bu kulvarda da zirvede yer alıyor.

3 pilot şampiyonluk yaşadı

MotoGP'de bu sezon mücadele edecek pilotlardan 3'ü, daha önce bu organizasyonda dünya şampiyonluğu yaşadı.

Valentino Rossi, 7 kez şampiyon olurken, İspanyol sürücüler Jorge Lorenzo ile Marc Marquez de üçer defa mutlu sona ulaştılar.

En genç şampiyon Marquez

Geçen sezonu zirvede bitiren Marc Marquez, 2013'te 20 yaşında MotoGP'nin zirvesinde yer alarak, en genç şampiyon unvanını elde etti.

MotoGP'deki henüz ilk sezonunda bu unvanı kazanan Marquez, 1978 yılında şampiyon olan ABD'li Kenny Roberts'ın ardından çaylak sezonunda pilotlar klasmanını lider tamamlayan ilk isim olarak da kayıtlara geçti.

4 yeni pilot

MotoGP'de bu sezon 4 yeni pilot boy gösterecek.

En genç sürücü olarak öne çıkan 21 yaşındaki İspanyol Alex Rins'in yanı sıra, Fransız Johann Zarco, Büyük Britanyalı Sam Lowes ve Alman Jonas Folger, bu organizasyona ilk kez katılacak.

Öte yandan geçen sezon Superbike Dünya Şampiyonası'nda yarışan Çek pilot Karel Abraham, bir yıllık aranın ardından tekrar 2011-2015'te boy gösterdiği MotoGP'de yer alacak.

Pilotlar ve kariyerleri

MotoGP'de yeni sezonda mücadele edece 23 pilot ve kariyerleri şöyle: