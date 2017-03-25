28. HAFTA HEYECANI SONA ERDİ

THY Avrupa Ligi'nde 28. hafta maçlarının ardından Türk temsilcisi Anadolu Efes, adını play-off'a yazdırdı.

Konuk ettiği Fenerbahçe'yi 80-77 yenen lacivert-beyazlılar, son 8 maçta 7. galibiyetini alarak haftayı averajla 6. sırada bitirdi.

Ligdeki 27. hafta maçlarının ardından play-off'u garantileyen Fenerbahçe ise üst üste 2. mağlubiyetini yaşadı. Sarı-lacivertliler, normal sezonda son 2 maça girilirken averajla 4. sırada yer aldı.

Ağırladığı Galatasaray Odeabank'ı 73-67'lik skorla geçen Darüşşafaka Doğuş, ligdeki 14. galibiyetini elde ederek haftayı 9. sırada tamamladı. Yeşil-siyahlılar, play-off'a kalan son takım olabilmek için Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız MTS ile mücadele edecek.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda iddiası bulunmayan Galatasaray Odeabank ise 18. mağlubiyetini yaşadı ve averajla 13. sırada kaldı.

Organizasyonda şu ana kadar Real Madrid, CSKA Moskova, Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos Superfoods, Anadolu Efes ve Baskonia, play-off oynamayı garantileyen takımlar oldu.

THY Avrupa Ligi'nde 29. hafta karşılaşmaları 30-31 Mart tarihlerinde oynanacak.

Sonuçlar

Anadolu Efes - Fenerbahçe: 80-77

Maccabi FOX (İsrail) - Zalgiris (Litvanya): 77-93

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Brose Bamberg (Almanya): 76-84

Baskonia (İspanya) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 63-72

UNICS Kazan (Rusya) - CSKA Moskova (Rusya): 74-85

Darüşşafaka Doğuş - Galatasaray Odeabank: 73-67

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 73-79

Barcelona Lassa (İspanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 67-54

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