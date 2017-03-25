FEDA İLE BAŞLADI, 5 YILI TAMAMLADI

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görevindeki 5. yılını tamamladı.

Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasıyla göreve talip olan Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk kez 25 Mart 2012'de seçildi.

Beşiktaş, Orman yönetiminde sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar yaptı.

Kriz döneminde görev aldı

Fikret Orman, göreve geldiği ilk dönemde kulübün biriken sorunlarını çözmeye çalıştı.

Orman, koltuğu devraldığı dönemde kulübün UEFA'dan aldığı Avrupa kupalarından men cezalarıyla da uğraşmak zorunda kaldı.

İki kongrede daha başkan seçildi

Beşiktaş Kulübü başkanlığına 25 Mart 2012'de ilk kez seçilen Orman, iki kez daha aynı başarıyı yakaladı.

İlk seçimde Bülent Deriş ve Nazmi Koca ile yarışan Fikret Orman, 4 bin 25 oyla başkanlık koltuğuna oturdu. Orman, 16 Haziran 2013'teki kongrede bu sefer Serdal Adalı ile rekabet etti. Fikret Orman, 3 bin 850 oyla yeniden başkan oldu.

Geçen yılın mayıs ayında gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Orman, 3. kez başkanlığa seçildi.

"Feda" sezonuyla başladı

Fikret Orman, başkanlıktaki ilk döneminde "Feda" sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yaptı.

Eski başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasının ardından 2011-2012 sezonun son haftalarında başkan seçilen Orman, icraata başladığı ilk sezonu 2012-2013'te UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımıyla karşılaştı. Siyah-beyazlı futbol takımı, o sezon mali sıkıntıdan dolayı Avrupa kupalarına alınmadı.

İlk sezonda teknik direktör sorunun çözen ve takımın iskeletini oluşturmaya çalışan Fikret Orman, ikinci sezonunda da UEFA'dan gelen başka bir cezayla sarsıldı. UEFA'nın 2010-2011 sezonunda futbolda şike iddiasıyla ilgili Beşiktaş'ı bir kez daha Avrupa kupalarından men etti.

Bir şampiyonluk yaşadı

Kulüp başkanlığının ilk dönemlerinde yönetim kuruluyla, biriken sorunları çözmeye çalışan Orman, son dönemde özellikle futbolda takımının zirveye oynamasının keyfini yaşadı.

Beşiktaş, Fikret Orman'ın gerçek anlamda icraata başladığı 2012-2013 sezonunu 3. sırada tamamladı. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üçüncü olan siyah-beyazlı takım, geçen sezon ise şampiyonluğa ulaştı.

Orman, takımının lider olduğu 2016-2017'nin sonunda da aynı hedefe ulaşıp, üst üste ikinci kez bu sevinci yaşamayı amaçlıyor.

Vodafone Arena hizmete girdi

Fikret Orman, kulüp için en önemli projelerden biri olan Vodafone Arena'nın yapımını ve hizmete girmesini sağlayan başkan oldu.

BJK İnönü Stadı'nı yıktıran Orman, uzun bir çalışmanın ardından 11 Nisan 2016'da Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan maçta siyah-beyazlıların yeni evi Vodafone Arena'nın hizmete girmesini sağladı.

4 teknik direktörle çalıştı

Orman, başkanlığı süresince şu ana dek 4 teknik adamla çalıştı.

Göreve geldiği 2011-2012'de Yıldırım Demirören'in takımın başına getirdiği Carlos Carvalhal ile çalışan Fikret Orman, sonraki sezon ise Samet Aybaba'ya görev verdi.

Teknik heyette istikrardan yana görüntü veren Orman, 2 sezonluk Slaven Bilic deneyiminin ardından son 2 dönemde Şenol Güneş ile başarı aradı.

Döneminde 52 futbolcu geldi

Başkan Orman, görevi süresince toplam 52 futbolcuyu transfer etti.

İlk sezonunda 12 futbolcuyu kadroya dahil eden Fikret Orman, 2013-2014'te 13, 2014-2015'te 6 ve 2015-2016'da 9 oyuncu aldı. Beşiktaş, bu sezon ise 12 oyuncuyu renklerine bağladı.

Orman döneminde futbol takımının performansı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın, Fikret Orman dönemindeki performansı şöyle:

Sezon Organizasyon Maç Galibiyet Beraberlik Yenilgi Attığı Gol-Yediği Gol 2011-2012 Süper Lig 9 1 4 2 8-12 2012-2013 Süper Lig 34 16 10 8 63-49 Türkiye Kupası 4 3 1 7-7 2013-2014 Süper Lig 34 17 11 6 53-33 Türkiye Kupası 1 1 1-2 Avrupa kupaları 2 1 - 1 3-2 2014-2015 Süper Lig 34 21 6 7 55-32 Türkiye Kupası 3 1 1 1 3-2 Avrupa kupaları 14 6 4 4 3-2 2015-2016 Süper Lig 34 25 4 5 75-35 Türkiye Kupası 9 4 1 4 12-10 Avrupa kupaları 6 2 3 1 7-6 2016-2017 Süper Lig 25 16 7 2 47-20 Türkiye Kupası 7 4 2 1 11-4 Avrupa kupaları 10 4 5 1 19-18

Beşiktaş, TFF Süper Kupa'da ise Galatasaray'a, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçta penaltılarda mağlup oldu.

Yeni hedef amatör şubeler

Futbol takımını şampiyonluğa taşıyan Orman, yeni dönemde amatör şubelerde de atılım yapmayı hedefleyecek.

Basketbol takımlarının iç saha maçları için yönetim kuruluyla bir salon projesi üstünde çalışan Fikret Orman yönetiminde, amatör şubelerde en çok başarıyı üst üste 4 kez şampiyon olan erkek hentbol takımı elde etti.

Erkek basketbol takımının başına Ufuk Sarıca'yı getirerek başarı kovalayan Orman, kadın ekibinin başantrenörlüğünü ise siyah-beyazlıların eski çalıştırıcılarından Aziz Akkaya'ya verdi.