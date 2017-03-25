JUDODA MİLLİ MESAİ BAŞLIYOR

Erkek Judo Milli Takımı, Antalya'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan verecek Grand Prix müsabakalarına katılacak.

Müsabakalar için hazırlıklarını Ankara Eryaman'daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) sürdüren milli takımın antrenörü Özgür Yılmaz, sezon başındaki en önemli sınava çıkacaklarını ifade etti.

Yılmaz, antrenman öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Grand Prix ilk önemli sınavımız. Her sıklette madalya bekliyoruz. Antalya'daki organizasyona 20 sporcu ile katılacağız. Yarı yarıya madalya bekliyoruz. Aynı sıklette iyi sporcularımız var. Onları finalde görmek istiyoruz." dedi.

Müsabakaların 4 senedir Samsun'da yapıldığını ancak bu sene Antalya'da düzenleneceğini hatırlatan Yılmaz, "40 ülke başvurmuş durumda. 200'e yakın da sporcu katılacak. Sezon başındayız, Grand Prix için iyi bir hazırlık dönemi geçirdik diyebilirim. Bundan sonra Avrupa Şampiyonası ve ardından da İslam Oyunları'na katılacağız." diye konuştu.

"Uzun vadeli bir planlama"

Sürekli kamp dönemini bu yıl ilk kez hayata geçirdiklerini anlatan Özgür Yılmaz, "Sonucunu hep beraber göreceğiz. Uzun süreli kamp dönemi, uzun vadeli bir planlama... Kısa zamanda başarı beklemek yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Bu süreçten önce 15-20 gün kamp yaptıklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eskiden sporcular şampiyona sonrasında bölgesine gider ve kontrolden çıkar, disiplinden uzaklaşırdı. Performans olumsuz etkileniyordu. Sürekli kampta tutma kararı alındı. Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları'nın ardından sporcuların boşlukları olacak. Ardından da Dünya Şampiyonası için tekrardan kampa gireceğiz. Evli ve çocuk sahibi olan sporcularımız var. Onlara dönem dönem tolerans tanıyoruz, evlerine gidip geliyorlar. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz var. Sınavları oluyor, onlara da tolerans tanıyoruz. Kolay bir süreç değil. Herkesin yapabileceği bir durum değil. Sporcu ve antrenör için de zor. Başarı istiyorsak böyle olması istendi."

Asıl amaçlarının 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu kaydeden Özgür Yılmaz, "Tüm çalışmalarımız olimpiyatlara fazla sporcu ile katılabilmek." şeklinde görüş belirtti.

Antalya'da 7-9 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Grand Prix müsabakalarına katılacak milli takım sporcuları ve sıkletleri şöyle:

60 kilo: Bekir Özlü ve Ahmet Şahin Kaba

66 kilo: Sinan Sandal ve Ertuğrul Dönmez

73 kilo: Hasan Vanlıoğlu, Murat Bektaş ve Dilgan Aliyev

81 kilo: İlker Güldüren ve Furkan Şişçioğlu

90 kilo: Batuhan Efemgil ve Oğuzhan Efemgil

100 kilo: Ali Erdoğan ve Hasan Arıcı

100 kilo: Feyyaz Yazıcı, Semih Adıyaman ve Kadir Bingöl

Bu arada, milli takımda yer alacak 4 sporcunun ismi daha sonra belirlenecek.