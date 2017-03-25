Pazarspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...
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PAZARSPOR - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pazarspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Pazarspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Pazar İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serhad Ürkmez yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Pazar İlçe

Pazarspor: Ali Özgür Basa, Mehmet Aytemiz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Aykut Civelek, Yasin Mert Egeli, Egemen Zengin, Mert Ege Özeren, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin

Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar

Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Mehmetcan Köse, Münür Satılmış, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Selcan Pekkanlı, Hamit Bayraktar, Murat Kan, Muhammet Mahmut Emir, Yetkin Demir, Ozan Çetinkaya

Teknik Direktör: Raşit Çalık

Hakem: Serhad Ürkmez, Murat Altan, Efe Kurtuluş, Can Öztekin

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