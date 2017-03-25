PAZARSPOR - YOMRASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Pazarspor - Yomraspor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor ile Yomraspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Pazar İlçe Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Serhad Ürkmez yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Pazar İlçe
Pazarspor: Ali Özgür Basa, Mehmet Aytemiz, İlhan Faruk Güler, İbrahim Demirer, Aykut Civelek, Yasin Mert Egeli, Egemen Zengin, Mert Ege Özeren, Orhan Ağsay, Mehmet Mert Özkaptan, Fethi Bilgin
Teknik Direktör: Ali Rıza Sinan Bayraktar
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Yomraspor: Ömür Hacısalihoğlu, Mehmetcan Köse, Münür Satılmış, Sinan Altınel, Şenol Özyurt, Selcan Pekkanlı, Hamit Bayraktar, Murat Kan, Muhammet Mahmut Emir, Yetkin Demir, Ozan Çetinkaya
Teknik Direktör: Raşit Çalık
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Hakem: Serhad Ürkmez, Murat Altan, Efe Kurtuluş, Can Öztekin
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