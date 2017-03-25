SİLİVRİSPOR - YEŞİL BURSA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Yeşil Bursa maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Silivrispor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürel Uzuner yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Silivri
Silivrispor: Güray Kula, Özgür Ergün, İbrahim Fatih Dilek, Oğuz Yavuz, Murat Akçay, Adem Çalık, Güney Polat, Sercan Karagöz, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk
Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı
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Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Furkan Emre Ünver, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, İbrahim Serdar Aydın, Emirhan Aydoğan, İsmail Can Çavuşluk, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can
Teknik Direktör: Bülent Merey
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Hakem: Gürel Uzuner, Abdurrahman Atabay, Ali Orhun Kara, Demokrat Özgür Güneş
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