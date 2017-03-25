Silivrispor - Yeşil Bursa maç kadroları belli oldu...
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SİLİVRİSPOR - YEŞİL BURSA MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Silivrispor - Yeşil Bursa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Silivrispor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Silivrispor - Yeşil Bursa maç kadroları belli oldu...

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Silivrispor ile Yeşil Bursa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 15:00'da Silivri Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Gürel Uzuner yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Silivri

Silivrispor: Güray Kula, Özgür Ergün, İbrahim Fatih Dilek, Oğuz Yavuz, Murat Akçay, Adem Çalık, Güney Polat, Sercan Karagöz, Cihan Topaloğlu, Fuat Yaman, Fahri Eren Pamuk

Teknik Direktör: Alptuğ Urgancı

Yeşil Bursa: Volkan Tercan, Ekrem Çalışanlar, Furkan Emre Ünver, Mehmet Kalkan, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı, İbrahim Serdar Aydın, Emirhan Aydoğan, İsmail Can Çavuşluk, Fatih Çakır, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Bülent Merey

Hakem: Gürel Uzuner, Abdurrahman Atabay, Ali Orhun Kara, Demokrat Özgür Güneş

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