Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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KIRIKHANSPOR - MANİSA BŞB.SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Kırıkhanspor ile Manisa BŞB.SK arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 2. Grup 28. Haftasında Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihat Çelikdağ yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Kırıkhan İlçe

Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Mustafa Olcaytu Ergen, Muhsin Polat, Güven Gürsoy, Mehmet Akif Şerifoğlu, Lokman Atakol, Alican Özaltun, Sercan Uslu, Mehmet Berber, Murat Aydın, Yasin Reis

Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin

Manisa BŞB.SK: Burak Can Kunt, Alper Akçam, Ali Öztürk, Fatih Demirlek, Berkin Kamil Arslan, Ufukhan Bayraktar, Olcay Turhan, Mehmet Yılmaz, Gökhan Payal, Barış Ataş, Bilal Gücüyetmez

Teknik Direktör: Aydoğan Tunay

Hakem: Cihat Çelikdağ, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen

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