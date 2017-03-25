KIRIKHANSPOR - MANİSA BŞB.SK SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Kırıkhanspor - Manisa BŞB.SK maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 2. Grup 28. Haftasında Kırıkhan İlçe Stadyumunda oynanacak müsabakayı Cihat Çelikdağ yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Kırıkhan İlçe
Kırıkhanspor: Mustafa Acar, Mustafa Olcaytu Ergen, Muhsin Polat, Güven Gürsoy, Mehmet Akif Şerifoğlu, Lokman Atakol, Alican Özaltun, Sercan Uslu, Mehmet Berber, Murat Aydın, Yasin Reis
Teknik Direktör: Ömer Faruk Serin
Haberleri İstatistikleri
Manisa BŞB.SK: Burak Can Kunt, Alper Akçam, Ali Öztürk, Fatih Demirlek, Berkin Kamil Arslan, Ufukhan Bayraktar, Olcay Turhan, Mehmet Yılmaz, Gökhan Payal, Barış Ataş, Bilal Gücüyetmez
Teknik Direktör: Aydoğan Tunay
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Cihat Çelikdağ, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın, Rauf Türkmen
Maç Detayları - Canlı Anlatım