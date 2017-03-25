TÜRK METAL KIRIKKALESPOR - DERİNCE SPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Türk Metal Kırıkkalespor - Derince Spor maç kadroları belli oldu...TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Türk Metal Kırıkkalespor ile Derince Spor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 15:00'da Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat:
Türk Metal Kırıkkalespor: Veysi Durmaz, Samet Albayrak, Hüseyin Civelek, Can Avcı, Engin Akbaş, Buğra Şahiner, Uğur Aygören, Sefer Sever, Levent Kale, Ömer Faruk Ermeç, İbrahim Sürgülü
Teknik Direktör:
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Derince Spor: Efe Berker Özcan, Muratcan Özel, Ali Osman Aydoğan, İlker Günay, Taha Bartu Bulut, Emre Kaba, Raif Gündoğdu, Batuhan Irmak, Tevfik Doğukan Pala, Abdülkadir Kaba, Ahmet Kutluer
Teknik Direktör: Ali Asım Balkaya
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Hakem: Ferhan Kestanlıoğlu, Emir Eray Eyisoy, Ersin Erbay, Volkan Akçit
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