İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
Bugün 15:00'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdem Temel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Dursun Türk, Mustafa Ün, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Gökhan Sürücü, Burak Ayaz, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Gökhan Cingirt, İbrahim Taylan Uzunoğlu
Teknik Direktör: Dağut Şahin
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Tarsus İdman Yurdu: Cemal Kavalcı, Sedat Dağ, Emre Taşkoparan, Muzaffer Özcanlı, Semih Oğuz, İlyas Kubilay Yavuz, Sefa Durmuş, Yılmaz Can Taşkıran, Fırat Hekimoğlu, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından
Teknik Direktör: Rıza Tuyuran
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Erdem Temel, Ercan Aydın, Mustafa Han, Sercan Ertemçöz
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