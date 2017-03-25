İşte Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler
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İŞTE SULTANBEYLİ BEL. - TARSUS İDMAN YURDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Tarsus İdman Yurdu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında ilk 11'ler

Bugün 15:00'da başlayacak Sultanbeyli Bel. - Tarsus İdman Yurdu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Erdem Temel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Sultanbeyli Bel.: Furkan Kaçar, Dursun Türk, Mustafa Ün, Fatih Dalgıç, Güven Şen, Gökhan Sürücü, Burak Ayaz, Sabur Eser, İbrahim Necipoğlu, Gökhan Cingirt, İbrahim Taylan Uzunoğlu

Teknik Direktör: Dağut Şahin

Tarsus İdman Yurdu: Cemal Kavalcı, Sedat Dağ, Emre Taşkoparan, Muzaffer Özcanlı, Semih Oğuz, İlyas Kubilay Yavuz, Sefa Durmuş, Yılmaz Can Taşkıran, Fırat Hekimoğlu, Sefa Aktepe, Yaşar Memişoğullarından

Teknik Direktör: Rıza Tuyuran

Hakem: Erdem Temel, Ercan Aydın, Mustafa Han, Sercan Ertemçöz

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