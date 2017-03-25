Afjet Afyonspor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
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AFJET AFYONSPOR - BAYRAMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

TFF 3. Lig 3. Grup 28. haftasında Afjet Afyonspor ile Bayrampaşa arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Afjet Afyonspor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?

Bugün 15:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 3. Lig 3. Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat:

Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş

Teknik Direktör: Yasin Tunçer

Bayrampaşa: Sefa Korkmaz, Fahri Genç, Metin Sevinç, Recep Soner Cihan, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Güray Fırat, Furkan Çil, Polat Güren, Berkay Çakır, Yunus Emre Genç

Teknik Direktör: Murat Şenvardar

Hakem: Yaşar Can Temizel, Mehmet Özkan, Koray Can Karadedeli, Özmen Atalay

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