AFJET AFYONSPOR - BAYRAMPAŞA SAHAYA HANGİ KADRO İLE ÇIKIYOR?

Afjet Afyonspor - Bayrampaşa sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Bugün 15:00'da başlayacak Afjet Afyonspor - Bayrampaşa maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 3. Lig 3. Grup 28. Haftasında Stadyumunda oynanacak müsabakayı Yaşar Can Temizel yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat:
Afjet Afyonspor : Murat Demir, Türker Toptaş, Ömer Çelik, Yasin Yener, Fatih Şerifoğlu, Samet Cantürk, Nazmi Candoğan, Ali Kılıç, İsmet Benli, Aykut Uluç, Murathan Buruş
Teknik Direktör: Yasin Tunçer
Haberleri İstatistikleri
Bayrampaşa: Sefa Korkmaz, Fahri Genç, Metin Sevinç, Recep Soner Cihan, İlker Cihan, Bülent Kocabey, Güray Fırat, Furkan Çil, Polat Güren, Berkay Çakır, Yunus Emre Genç
Teknik Direktör: Murat Şenvardar
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Can Temizel, Mehmet Özkan, Koray Can Karadedeli, Özmen Atalay
Maç Detayları - Canlı Anlatım