"İLK 13 DAKİKA DIŞINDA FUTBOL MUTBOL YOKTU"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye - Finlandiya karşılaşmasını değerlendirdi.

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Türkiye - Finlandiya karşılaşması öncesinde değerlendirmelerde bulundu.



Dilmen'in maç öncesi yorumları şöyle:



"Beklentimiz kazanmak. Şansımızın devam etmesi için Finlandiya'yı yenmemiz lazım. Berabere kaldığımız anda ciddi anlamda moralimiz bozulur.



Üst üste kazanabileceğimiz iki maçı oynayacağız. Bu grupta Hırvatistan, Türkiye, Ukrayna ve İzlanda arasında oynanacak çoğu maçın berabere biteceğini düşünüyorum.



Uzun takım değiliz. Özellikle hücum oyuncularımız ve orta sahamız kısa. Bunların da bireysel yetenekleri ve 2'ye 1'leriyle kazasız belasız geçmeye çalışacağız.



Çok formda değiliz. Futbol organizasyonumuzda problem var. Finlandiya'yı çok iyi tanımıyorum. Vasat oyunculardan kurulu bir takım. Disiplinli olduğu kesin. Çok panik olmamak lazım. Yetenekli oyuncularımızla sonuç almamız gerekiyor."



Dilmen'in ilk yarının ardından yaptığı yorumlar ise şöyle oldu:



"Rakip takım çok becerikli bir takım değil. 2-0'dan sonra geriye yaslandık. Sonra Finlandiya abartılı bir şekilde gelmeye başladı. Ne Finlandiya ne de Türkiye maçın ilk 15 dakikasında skorun 2-0 olabileceğini hesaplamadı. 2-0'dan dönüşler daha çoktur. Bir gol bulur rakip psikolojik etkiler devreye girer. Demoralize olmamamız lazım. Tek sıkıntımız gol yemek olur. Mümkün olduğu kadar 2-0'ı korumak yerine 3. golü bulmaya çalışmalıyız."



Dilmen, 90 dakikanın bitimiyle şunları söyledi:



"İzleyemeyenler için söyleyeyim; 12-13 dakika sonra milyonlarca kişi televizyon başında sıkılmışlardır. İlk 13 dakikanın dışında futbol mutbol yoktu. Oyuncular tamamen skora endeksli oynamaya başladı. İstediğimiz aldık. Aslında oynadığımız oyundan çok genel bir değerlendirme yapmamız lazım bugün."

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