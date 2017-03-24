Samsunspor'da şok!

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da futbolcuların, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Trabzonspor ile oynayacakları hazırlık maçına çıkmama kararı aldığı, karşılaşmanın iptal edildiği bildirildi.

Lige verilen arada Trabzonspor ile Medical Park Arena'da 26 Mart Pazar günü saat 16.00'da hazırlık maçı oynamayı planlayan kırmızı-beyazlı ekip, yarın kara yoluyla Trabzon'a gitmeye hazırlanırken, sürpriz bir gelişme yaşandı. Samsunsporlu futbolcular, alacaklarını bahane göstererek, deplasmana gitmeme kararı aldı. Bunun üzerine hazırlık maçı iptal edildi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcuların makul bir seviyede alacaklarının bulunduğunu belirterek, morallerinin bozuk olduğunu kendilerine bildirdiklerini söyledi.

Trabzonspor ile oynayacakları hazırlık maçını oyuncuların moralinin bozuk olması nedeniyle iptal ettiklerini belirten Zeren, "Takım, 3 Nisan Pazartesi günü kendi sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçına kadar hazırlıklarını Samsun'da devam edecek. Başkanımız Erkurt Tutu ve yönetim kurulunun futbolcuların alacaklarının ödenmesi noktasındaki sorunu maç gününe kadar çözeceğine inanıyorum." dedi.