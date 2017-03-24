YAKIN DOĞU'DA FİNAL SEVİNCİ

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray'ı 81-68 mağlup ederek finale yükselen Yakın Doğu Üniversitesi'nde başantrenör Zafer Kalaycıoğlu şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Kalaycıoğlu, "Hem Türkiye Kupası'nı kazandık hem de Avrupa'da final oynuyoruz. Çok büyük bir başarı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin bayrağını en yukarılara taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Umarım bu başarılarımızı kupayla taçlandırırız." diye konuştu.

Tecrübeli başantrenör, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil ettiklerini söyleyerek, "Bunun onurunu yaşıyorduk. Şimdi onlara verdiğimiz sözleri yerine getirdiğimiz için daha da mutluyuz." ifadelerini kullandı.