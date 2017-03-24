Bellona AGÜ finalde
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BELLONA AGÜ FİNALDE

Bellona AGÜ finalde

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-58 yenerek finale yükseldi.

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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final rövanş maçında Bellona AGÜ, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 64-58 yenerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk müsabakayı 6 sayı farkla, 71-65 kazanan Kayseri temsilcisi, evinde de rakibini mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Bellano AGÜ'nün finaldeki rakibi Galatasaray'ı 81-68 yenen Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı oldu.

Salon: Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Gentian Cici (Arnavutluk), Marko Vuckovic (Slovenya), Jasmina Juras (Sırbistan)

Bellona AGÜ: Wauters 11, Ayşegül Günay 3, Dubljevic 16, Gray 7, Lara Sanders 6, Wright 19, Mazic, Şaziye İvegin Üner, Gizem Sezer 2

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Paris 20, Popovic 2, Snytsina 17, Hurst 7, Stankovic, Tuğba Oral 3, Bahar Öztürk 9, Gamze Takmaz

1. Periyot: 14-18

Devre: 25-34

3. Periyot: 44-42

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