ERCAN: "KURALLAR ÇOK ÇABUK DEĞİŞTİRİLMEK İÇİN KOYULMAZ"

2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında Ukrayna ile oynadığı özel maçtan 1-1'lik sonuçla ayrılan Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Abdullah Ercan, yeni bir takım olmalarına rağmen oyuncuların öz güveni açısından beraberliğin kötü sonuç olmadığını söyledi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ercan, zaman zaman iyi oynadıklarını ama kendilerini sıkıntıya sokacak pozisyonlar da verdiklerini belirtti.

Ümit milli takım seviyesinde topa sahip olmak ve daha çok atak yapmak zorunda olduklarını dile getiren Ercan, "İki misyonumuz var. Birincisi yarışmak, bir diğeri ise A Milli Futbol Takımı'na oyuncu vermek. Şu ana kadar bunu başarıyla götürdük. Bu grupta da yeni arkadaşların katılımıyla birlikte bunu başaracağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

İki sezondur kıl payı kaçırdıkları Avrupa Şampiyonası'na bu sefer gitmek istediklerini vurgulayan Ercan, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı oyuncu kuralı ile ilgili olarak da şunları kaydetti:

"Kurallar çok çabuk değiştirilmek için koyulmaz. Bunun için bir süreç gerekiyor. O kural koyulurken Avrupa'ya gidecek genç oyuncuların önünün açılması hedeflenmişti. Biraz zaman tanınması gerekiyor. Yabancı kuralının çok çabuk değiştirilmesini doğru bulmuyorum. Zamanla biz de kuralın faydalarını göreceğiz diye düşünüyorum."

Holovko: "Zevkli bir maç oldu"

Ukrayna Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Oleksandr Holovko ise Avrupa Şampiyonası öncesi güzel bir maç oynadıklarını vurguladı.

İyi bir organizasyon düzenlendiğini belirten Holovko, "Türkiye ile bu yıl ilk kez karşılaştık. Çok önemli bir karşılaşmaydı. Eleme gruplarında daha önce çok fazla karşılaşmamıştık. Avrupa Şampiyonası öncesinde güzel bir maç oldu. Eleme gruplarında hangi oyuncuları daha iyi oynatabileceğimizi bu maçta gördük. İzleyenler açısından zevkli bir maç oldu. Sahada sıkı bir mücadele vardı." diye konuştu.