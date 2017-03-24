ÜMİTLER UKRAYNA İLE YENİŞEMEDİ

2019 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanan Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Onur Karabaş, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil
Türkiye: Muhammed Şengezer, Dorukhan Toköz, Mehmet Zeki Çelik, Ahmet Bahçıvan, Alperen Babacan (Dk. 64 Oğuzhan Çapar), Doğan Erdoğan (Dk. 64 Ahmet İldiz), Alican Özfesli, Orkan Çınar, Deniz Hümmet (Dk. 86 Muhammed Enes Durmuş), Yusuf Yazıcı, Kubilay Kanatsızkuş
Ukrayna: Kanevtsev, Kiruikhantsev, Lobai, Zotko, Oleksandr Osman, Vakulko, Vachiberadze, Zubkov (Dk. 66 Kochergin), Shved (Dk. 46 Dovbyk), Luchkevich (Dk. 59 Dudik), Boriachuik (Dk. 66 Tretiakov)
Goller: Dk. 40 Deniz Hümmet (Türkiye), Dk. 62 Vakulko (Ukrayna)
Sarı kartlar: Dk. 30 Yusuf Yazıcı, Dk. 88 Ahmet Bahçıvan (Türkiye), Dk. 55 Boriachuik, Dk. 67 Vachiberadze (Ukrayna)
İlk Yarı
12. dakikada yarı sahadan savunma arkasına atılan uzun topa hareketlenen Boriachuik'in, kaleci Muhammed Şengezer ile karşı karşıya durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
15. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Kubilay Kantsızkuş'un ceza yayı üzerinden kaleciyle karşı karşıya şutunda top yandan dışarı çıktı.
GOL 40. dakikada Türkiye öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın penaltı noktasının sol tarafına kullandığı serbest vuruşta, topun gelişine iyi vuran Deniz Hümmet, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
44. dakikada Shved'in ceza sahası içerisinden yerden vuruşunda top kaleci Muhammed Şengezer'in ellerinde kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
İkinci Yarı
55. dakikada Orkan Çınar'ın sağ kanattan ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Deniz Hümmet'in kafa vuruşunda kaleci Kanevtsev topu kontrol etti.
GOL 62. dakikada Ukrayna beraberlik golünü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı dışında buluşan Vakulko, yerden sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1
75. dakikada Orkan Çınar'ın yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda top az farkla auta gitti.
90+2. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Dudik'in vuruşunda top kaleci Muhammed'in bacaklarına çarparak kornere gitti.