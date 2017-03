BALIKESİRSPOR'UN OLİMPİYAT STADI GİRİŞİMİ SONUÇSUZ KALDI

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da gözler pazar günü deplasmanda Ümraniyespor'la oynanacak erteleme maçına çevrilirken, müsabakanın İstanbul Olimpiyat Stadı'na alınmasını isteyen Balıkesirspor'un girişimleri sonuçsuz kaldı.

Rakiplerinin karşılaşmayı ısrarla Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynamak istediğini belirten Teknik Direktör Can Cangök, "Liglerin tatil olduğu bir dönemde bu maç kaliteli zemine sahip iyi bir statta oynanabilirdi ama yapacak bir şey yok. Artık saha, rakip, stat ayrımı yapacak durumda değiliz. Her türlü koşulda bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız" dedi.



Bu arada maçın Olimpiyat Stadı'na alınmasına karşı cıkan Ümraniyespor yönetimi, bilet konusunda jest yaptı. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda misafir takım seyircisine yönetmelik gereği 80 kişilik yer ayrılması gerekirken, ev sahibi ekip yöneticileri 175 kişilik kapalı B blok tribünü Balıkesirspor taraftarına tahsis etti. Balıkesirspor'dan yapılan açıklamada, "Her zaman iyi ilişkilerimiz bulunan Ümraniyespor kulübüne bu jesti nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. Bu arada karşılaşmayı Denizli Bölgesi'nden Ümit Öztürk yönetecek, Öztürk'ün yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Asım Yusuf Öz yapacak.



OĞUZHAN VE FOXİ YOK



Ümit Milli Takım kampındaki Oğuzhan ile Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'na davet edilen Foxi'nin Ümraniyespor maçında forma giyemeyeceğini hatırlatan Balıkesirspor Teknik Direktörü Can Cangök "Mersin İdmanyurdu deplasmanında cezalı oldukları için görev yapamayan Glumac ve Bekamenga takıma döndü. Kaleci Atilla, Nizamettin, Burak ve Abdulkadir'in hafif sakatlıkları var ancak büyük bir özveri ile oynamayı sürdürüyorlar. Hiçbir olayın arkasına sığınmadan, mazeret bulmadan bu engeli en az kayıpla geçmek istiyoruz" diye konuştu.



DHA



Bora Aslan