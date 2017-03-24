MARCO VERRATTİ İÇİN BÜYÜK YARIŞ: 70 MİLYON EURO

Avrupa'nın devleri Paris Saint Germain'in yıldız orta sahası Marco Verratti için büyük bir yarışa girdi. Real Madrid, Barcelona, Manchester United ve Chelsea 70 milyon euroyu gözden çıkardı.

Yaz transfer sezonu yaklaştıkça Avrupa'nın yıldız oyuncuları için iddialar da ardı ardına gelmeye başladı.



Paris Saint Germain'in 2012 yılında Pescara'dan 12 milyon euroya transfer ettiği Marco Verratti için Premier Lig kulübü Chelsea'nin devreye girdiği belirtildi.



İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre; devre arasında da Verratti'yi kadrosuna katmak isteyen Antonio Conte sezon sonu bu transferi bitirmek istiyor.



Menajeri: Para mı, başarı mı?



Paris Saint Germain'le 4 lig şampiyonluğu kazanan Verratti'nin artık Avrupa'da başarı elde etmek istediği belirtilirken, 24 yaşındaki oyuncunun menajeri ise bu konuda rahat olduklarını belirtti.



İtalyan menajer Donato Di Campli, olası bir transferle ilgili olarak, "Verratti kendi kendine sormalı. Ne istiyor? Az başarıyla çok para kazanmak mı yoksa Avrupa şampiyonu olmak mı? Çünkü Paris'le çok şey kazanacakmış gibi gözükmüyor" dedi ve adeta oyuncusunun Londra ekibine gitmesi gerektiğini belirtti.



70 milyon euro



Real Madrid, Barcelona ve Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği oyuncu için PSG'nin en az 70 milyon euro isteyeceği belirtildi.

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