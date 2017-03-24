HAKAN ÇİNEMRE'DEN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI!

Eskişehirspor'da kiralık olarak forma giyen Fenerbahçe'nin genç stoperi Hakan Çinemre, Aykut Kocaman'ın Sarı Lacivertliler'in başına geçmesi durumunda kendisi için de farklı bir geleceğin olacağını söyledi.

Eskişehirspor'un Fenerbahçe'den kiralık olarak oynattığı genç stoperi Hakan Çinemre, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'ın canlı yayın konuğu oldu. Dick Advocaat'la sadece 1 hafta çalışma imkanı bulduğunu ancak Aykut Kocaman'ın takım agelmesi halinde Fenerbahçe'de kalıcı olacağına inandığını belirten Hakan Çinemre şunları söyledi:



'KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ'



"Sezona nasıl başladıysak öyle devam ediyoruz. Göztepe maçına hafta başından beri çok iyi hazırlandık. Artık patlama yapmamız lazımdı. Mustafa hocanın tecrübelerinden faydalanarak karşılaşmaya hazırlandık. İstediğimiz oyunu istediğimiz skorla aldık. Kazandığımız için mutluyuz"

'TARAFTARIMIZI ANLATMAKLA OLMAZ'



"Taraftarımızı anlatmakla olmaz. Atmosferi yaşamak lazım. Taraftarlarımız hiçbir mücadelede bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman yanımızdalar ama bu maç çok başkaydı.

Mustafa hoca bize çok sahip çıkıyor, önem veriyor. Bize tecrübelerimi aşılıyor. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyoruz"



'AYKUT KOCAMAN'IN GELMESİNİ İSTİYORUM'



"Şu anda beni takip eden takımlar var. Fenerbahçe'de Advocaat ile bir hafta çalıştım. Fazla çalışma fırsatım olmadı. Aykut Kocaman hocam beni çok seviyor. Ben Aykut hocanın gelmesini istiyorum. Aykut hoca gelirse beni bırakmaz diye düşünüyorum. Beni profesyonel takıma kazandıran Aykut Kocaman'dır. Hayırlısı neyse o olsun. Şu an tek odağım Eskişehirspor'un şampiyonluğu."

'İDOLÜM RAMOS'



"Türkiye'de örnek aldığım bir oyuncu yok. Yurt dışında ise idolüm Sergio Ramos"



'KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN'



"Maçın hırsıyla agresiflik olabiliyor. İnsanın o anda beynine kan gitmiyor fakat ben o agresifliği yendim. Şampiyonluk yolundaki rakiplerimiz teknik direktör değiştirdi. Onlar için iyi olabilir ama biz hedefimizden kopmadık. Takımımız zaten çok iyi isimlerden oluşuyor. Lige çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"



'TECRÜBELİ - GENÇ KARIŞIMI BİR TAKIMIZ'



"Takımımızda herkesin insanlığı çok iyi. Takımdaki ağabeylerimiz bize sahip çıkıyor. Biz onlara bir şeyler öğretiyoruz onlar bize bir şeyler öğretiyor. Tecrübeli genç karışımı bir takımız var.