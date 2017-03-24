EMMANUEL MAS, ARJANTİN'DE TÜRKİYE'YE ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Arjantin Milli Takımına davet edilen Emmanuel Mas, ülkesinde bulunan Fox Sports TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'da sergilediği etkili performansla Arjantin milli takımına çağrılan Emmanuel Mas, ülkesinde de Fox Sports TV'ye konuştu. Messi, Huguain gibi yıldızlarla aynı takımda yer alan Arjantinli futbolcu, Türkiye ve Trabzon'a övgüler yağdırdı. Milli formayla Şili karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Mas, "Türkiye müthiş bir ülke. Herkesin gelmesini isterim. Trabzon da mükemmel bir şehir" ifadelerini kullandı.



"MAÇLARIMIZI 40 BİN KİŞİYİ OYNUYORUZ"



Trabzonspor'u tercih ettiği için ilk başta çok eleştirildiğini belirten 28 yaşındaki futbolcu "Yeni takımımın Arjantin'de bilinmemesi, onların suçu değil. Arjantin'de herkesin tanıdığı G.Saray'ı daha bir hafta önce yendik. Hem de 10 kişi kalıp kalemizde tehlike bile atlatmadan. İstanbul takımları maçlarını 3 bin, 5 bn kişiye oynarken benim takımım 40 bin kişi önünde sahaya çıkıyor. Şimdi ne kadar doğru bir tercihte bulunduğumu bir kez daha anlıyorum. Türkiye harika bir ülke. İnsanı, kültürü, havası ve yemekleri muhteşem. Herkesin Türkiye'yi görmesini istiyorum. Geldiğinizde söylediklerimden fazlasını bulacaksınız. Trabzon şehri de harika" diyerek hem Trabzon şehrini hem de Türkiye'yi methetti.



İLK 11'DE BAŞLADI ANCAK SAKATLANDI



Şili'yle oynanan karşılaşmaya; Huguain, Messi, Agüero gibi yıldızlarla beraber ilk 11'de başlayan Mas, 45 dakika görev aldı. Takım arkadaşı kaleci Romero'nun kendisine sert bir çekilde çarpması sonucu yerde kalan ve sakatlanan Arjantinli futbolcu, devre arasında ise oyundan alındı. Mas'ın durumunun, Bolivya maçı öncesi kesinleşeceği ifade edildi.

Batuhan Özdemir