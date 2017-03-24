BEŞİKTAŞ'TAN DİVAN KURULU AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesinin, kulüp divan kurulunun en kısa sürede seçimli toplantıya gitmesine hükmettiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 Mayıs 2016'da yapılan divan başkanlık kurulu seçimi sonrası İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucunda seçimin iptaline karar verildiği hatırlatıldı.

Bu karara rağmen mevcut divan kurulu başkanının seçimli toplantı yapmadığı, bunun üzerine divan kurulu üyesi Ömer Gürdamar'ın İstanbul 16. Sulh Hukuk Mahkemesine bir başvuruda daha bulunduğu aktarıldı.

Mahkemenin dün aldığı karar neticesinde, üyelerden Aram Sarafoğlu, Şükrü Hikmet Bozanoğlu ve Ali Okyar'ın, seçim gündemli olarak olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere görevlendirildiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Divan kurulu, kararda isimleri zikredilen üyeler tarafından, en kısa sürede seçim gündemli olarak toplantıya çağrılacaktır. Bu nedenle bu aşamada yetkisiz ve görevsiz olduğu bir kez daha mahkeme kararıyla belirlenmiş olan divan başkanlık kurulu başkanı ve üyelerinin gerek bireysel olarak gerekse kurul olarak yapacak oldukları açıklamalara itibar edilmemesi gerekmektedir."

Tüm bu süreçte mevcut divan kurulu başkanının kulübü gereksiz yere mahkemelerle uğraştırdığı savunulan açıklamada, "Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa gitmekte olan, futbol dışındaki birçok branşlarda ve alanlarda başarılı sonuçlara imza atan kulübümüz ve Beşiktaş kamuoyu gereksiz yere meşgul edilmiş ve mahkeme koridorlarına taşınmıştır. Kulübümüz kurullarının sağlıklı çalışması engellenmiş ve zarar görmüştür." denildi.